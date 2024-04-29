В Литве призвали не давать России права вето на расширение НАТО

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Глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас призвал не давать России права вето на расширение НАТО. Об этом заявил в ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне.
Он подчеркнул, что вообще ни одно третье государство не должно иметь подобного блокирующего права.
Касчюнас указал на сложность вопроса о присоединении Украины к НАТО, но добавил, что Литва всегда будет выступать за членство Киева в Альянсе.
В заключение министр выразил надежду на то, что в рамках запланированного на июнь саммита НАТО в Вашингтоне Киев получит приглашение в объединение.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса как можно быстрее переходить от планов поддержки Украины к реальным поставкам вооружения.
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Касчюнас указал на сложность вопроса о присоединении Украины к НАТО, но добавил, что Литва всегда будет выступать за членство Киева в Альянсе.
В заключение министр выразил надежду на то, что в рамках запланированного на июнь саммита НАТО в Вашингтоне Киев получит приглашение в объединение.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса как можно быстрее переходить от планов поддержки Украины к реальным поставкам вооружения.
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Анастасия Чинкова