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Столтенберг: НАТО следует готовиться к затяжному конфликту на Украине

22 апреля 2024, 17:23
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

Конфликт на Украине ещё далёк от завершения, поэтому НАТО следует готовиться к затяжным боевым действиям. Также необходимо разработать долгосрочную программу поддержки Киева.


Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. В интервью американской телекомпании PBS он отметил, что войны по природе своей непредсказуемы. Именно поэтому Западу следует быть готовым к долгосрочным военным действиям на Украине.

Глава НАТО также подчеркнул необходимость выработки долгосрочных планов по поддержке Киева. По словам Столтенберга, это сделает помощь Украине «предсказуемой и надёжной», а также, как считает он, приблизит возможность начала мирных переговоров. Не совсем понятно, правда, каким образом накачка Киева вооружениями может способствовать установлению мира.

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#киев
Российские войска уничтожили телевышку в Харькове — видео
Подполье: ВС РФ ударили по телевышке в Харькове, где были системы связи ПВО
22 апреля 2024, 18:08

Фото: iStock/NiseriN

В Харькове разрушена телевизионная вышка после удара российской армии. Об этом сообщил изданию РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, ВС РФ нанесли удар по объекту около 16:36 по мск, срезав около трети вышки, находившейся на улице Деревянко.

Уточняется, что на конструкции была установлена антенна связи ПВО Украины, что являлось законной целью российских военных. Лебедев добавил, что харьковская система обороны работает только на незначительном расстоянии без связи с другими системами ПВО.



Видеозапись с последствиями удара опубликовал телеграм-канал «Shot».

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Зеленский вновь допустил возможность мирных переговоров с Россией
22 апреля 2024, 17:53

Фото: сайт Кремля

Украинский президент Владимир Зеленский снова заговорил о возможности мирных переговоров с Россией. Этой темы он касается уже во второй раз за месяц.
В конце марта глава киевского режима впервые заговорил о вариантах мирного разрешения конфликта с Россией. Тогда он сказал, что переговоры могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. Теперь он вновь коснулся вопроса переговоров в интервью французскому блогеру Гуго Траверу.

Комментируя возможные итоги мирного саммита по Украине, который планируется провести в Швейцарии 15-16 июня, Зеленский сообщил, что по итогам встречи будет подготовлен документ, работа над которым ведётся уже сейчас. В нём будет отражён взгляд на все вопросы и проблемы, а также пути их решения в том разрезе, как их видит Украина. Затем документ будет передан России для последующего обсуждения.

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#россия
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Кадыров назвал количество добровольцев, подготовленных в Чечне с начала СВО
Кадыров: С начала СВО в Гудермесе подготовлено 17 тысяч добровольцев
22 апреля 2024, 17:00

Фото: сайт Кремля

Число добровольцев, прошедших специальную подготовку на базе Российского университета спецназа в чеченском Гудермесе и отправившихся затем в зону специальной военной операции превышает 17 тысяч человек.
Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В своём телеграм-канале он также добавил, что всего с территории Чечни отправились в зону СВО 41 722 бойца. Из них 17 079 человек — добровольцы. Все они прошли качественную военную подготовку. В настоящее время в зоне спецоперации находятся более девяти тысяч бойцов из Чечни, сообщил Кадыров.

Глава республики также подчеркнул, что все военнослужащие обеспечены оружием, современной военной техникой, обмундированием, амуницией и продовольствием. Это является результатом поддержки со стороны Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. На данный момент из средств фонда на нужды СВО израсходовано более 35 миллиардов рублей, заключил Рамзан Кадыров.

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#чечня
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Воевавший за ВСУ наемник из Грузии приговорен к 14 годам тюрьмы
В ДНР суд заочно приговорил наемника из Грузии к 14 годам колонии
22 апреля 2024, 16:14

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Верховный суд ДНР приговорил наемника из Грузии, воевавшего в зоне СВО на стороне ВСУ, к 14 годам колонии. Об этом в пресс-службе прокуратуры республики сообщили изданию «Лента.ру».
Следствие установило, что грузинский военный прибыл на Украину в марте 2022 года. За военные действия на стороне ВСУ он получил 1,5 миллиона рублей.

В рамках уголовного дела о «наемничестве», суд заочно приговорил фигуранта к 14 годам колонии строгого режима.

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#всу
#наемник
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Зеленский обвинил Запад в безответственности из-за помощи Израилю
Зеленский: внимание к Израилю приводит к меньшей ответственности перед Украиной
22 апреля 2024, 16:07

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Повышенное внимание Запада к Израилю приводит к меньшей ответственности перед Украиной, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом он сказал в интервью французскому репортеру Хуго Траверсу на YouTube-канале HugoDécrypte.

Украинский президент сравнил реакцию Запада на конфликт на Ближнем Востоке и на Украине. По его мнению, западные СМИ стали уделять меньше внимания Киеву, сфокусировав внимание на ситуации с Израилем, что ведет к меньшей озабоченности западного общества проблемами Украины.

Также Зеленский добавил, что западные страны помогают Израилю, хотя тот даже не входит в НАТО.

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#спецоперация
#всу
#украина
#владимир зеленский
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«Никчемные»: в украинской разведке недовольны танками Leopard
22 апреля 2024, 15:44

Фото: iStock/huettenhoelscher

ВСУ не получают никакой пользы от танков Leopard, сообщила газета El País со ссылкой на источник, работающий на украинские спецслужбы.
Источник рассказал, что разговаривал с «тысячей солдат» и заключил, что военная теория НАТО бесполезна.

Как пишет El País со ссылкой на опрошенных военных, неблагоприятная ситуация в 47-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины является «зеркалом слабости» ВСУ перед лицом российского господства на фронте.

Так, у Киева намного меньше боевых машин пехоты, российская армия также численно превосходит украинских солдат. Издание обращает внимание на серьезную ротацию в бригаде, учитывая смену четырех командиров за последний год.

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#украина
#всу
#спецоперация
#танки
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Буданов* рассказал о работе украинской разведки накануне спецоперации
Буданов*: в 2022 году у ГУР были данные о начале СВО, но Зеленский им не поверил
22 апреля 2024, 15:31

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Президента Украины Владимира Зеленского предупреждали о планах России высадить десант в Гостомел, заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов*.
По данным «Обозревателя», Зеленского предупреждали в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США, а также в украинской разведке. Глава ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Киев незадолго до начала специальной военной операции. Он рассказал о планах российского руководства. Зеленский посчитал эту информацию бездоказательной.

Как отметил Буданов*, в его ведомстве тоже знали о готовящейся операции. Отвечая на вопрос, передавалась ли информация Владимиру Зеленскому и каков был ответ, руководитель ГУР сказал, что не будет разговаривать на этот счет.

Ранее Буданов* заявил, что Украина не потеряет Киев. По его мнению, никакой угрозы со стороны РФ в этом направлении нет.

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* Внесён в перечень террористов и экстремистов
#кирилл буданов
#спецоперация
#всу
#россия
#украина
#владимир зеленский
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Зеленский назвал причину, по которой Запад не отправляет войска на Украину
Зеленский: Запад не шлёт войска на Украину из-за страха войны с Россией
22 апреля 2024, 15:26

Фото: сайт Кремля

Западные страны опасаются непосредственно участвовать в украинском конфликте. Их удерживает от прямого вмешательства страх перед полномасштабной войной с Россией.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. В интервью французскому репортеру Хуго Траверсу для YouTube-канала HugoDécrypte он сравнил поддержку Запада Израиля и Украины. По мнению главы киевского режима, еврейское государство получает от западных стран более существенную помощь, так как политики не желают отправлять войска на Украину из-за страха прямого столкновения с Россией.

«Это означает, что они действительно боятся России», — заявил украинский президент.

По его мнению, столь активная помощь Израилю на Ближнем Востоке означает лишь то, что западные лидеры уверены в невозможности войны с Ираном. Зеленский также добавил, что Запад боится российского президента Владимира Путина, несмотря на больший объём экономики и превосходство военного потенциала.

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#владимир путин
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В ДНР пояснили важность освобождения Новомихайловки
Кимаковский: взятие Новомихайловки приближает окружение Угледара
22 апреля 2024, 15:05

Фото: iStock/Evgeny555

Освобождение села Новомихайловка в ДНР приближает окружение Угледара, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По словам Кимаковского, Новомихайловка имеет стратегическую важность на южнодонецком направлении с точки зрения подхода к Угледару. Освобождение открыло дополнительный путь к окружению крупнейшего хаба ВСУ, отметил он.

В понедельник стало известно, что группировка «Юг» освободила населённый пункт Новомихайловка в ДНР.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ освободили Первомайское на авдеевском направлении. Также накануне российские войска взяли под полный контроль населённый пункт Богдановка.

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#спецоперация
#россия
#вс рф
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