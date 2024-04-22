Столтенберг: НАТО следует готовиться к затяжному конфликту на Украине

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Конфликт на Украине ещё далёк от завершения, поэтому НАТО следует готовиться к затяжным боевым действиям. Также необходимо разработать долгосрочную программу поддержки Киева.
Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. В интервью американской телекомпании PBS он отметил, что войны по природе своей непредсказуемы. Именно поэтому Западу следует быть готовым к долгосрочным военным действиям на Украине.
Глава НАТО также подчеркнул необходимость выработки долгосрочных планов по поддержке Киева. По словам Столтенберга, это сделает помощь Украине «предсказуемой и надёжной», а также, как считает он, приблизит возможность начала мирных переговоров. Не совсем понятно, правда, каким образом накачка Киева вооружениями может способствовать установлению мира.
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Александр Бойцов