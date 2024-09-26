В Ливане раскрыли число погибших с начала израильских бомбардировок

Фото: iStock/Mihajlo Maricic
Число погибших в результате бомбардировок израильской армией различных регионов Ливана достигло 1,5 тысяч, ещё 5,4 тысячи жирных граждан получили ранения. Об этом сообщили в центре экстренных ситуации при ливанском Минздраве.
Отмечается, что с начала ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по районам Ливана погли 1540 человек, ещё 5400 получили ранения различных степеней тяжести.
За минувший день от израильских ударов погибли 60 мирных жителей, пострадали более 80.
Также в отчёте центра указано, что в 565 пунктах временного пребывания было размещено 77,1 тысячи беженцев, эвакуировавшихся из обстреливаемых регионов.
Читайте также:
Ливан на грани войны: премьер-министр сделал громкое заявление
Нетаньяху выступил с призывом к жителям Ливана
«Хезболла» объявила начало нового этапа противостояния с Израилем
За минувший день от израильских ударов погибли 60 мирных жителей, пострадали более 80.
Также в отчёте центра указано, что в 565 пунктах временного пребывания было размещено 77,1 тысячи беженцев, эвакуировавшихся из обстреливаемых регионов.
Читайте также:
Ливан на грани войны: премьер-министр сделал громкое заявление
Нетаньяху выступил с призывом к жителям Ливана
«Хезболла» объявила начало нового этапа противостояния с Израилем
Анастасия Чинкова