Израиль перешел к новым этапам операции против «Хезболлы» в Ливане

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Израиль готовится к следующим этапам операции против движения «Хезболла». Армия обороны ЦАХАЛ уже начала упреждающую наступательную операцию. Об этом 23 сентября заявил Генеральный штаб армии.
«Армия обороны Израиля начала упреждающую наступательную операцию. По сути, мы наносим удары по военной инфраструктуре, которую движение «Хезболла» строило последние 20 лет», — говорится в заявлении главы Генштаба Герци Халеви.
Хелеви отметил, что о деталях и дальнейших фазах сообщат позже. Одновременно перед израильтянами с официальным обращением выступил премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху. Он сообщил, что страну «ожидают тяжелые дни».
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