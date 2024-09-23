В Пентагоне заявили о переброске дополнительных сил Америки на Ближний Восток

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Вашингтон перебросит дополнительные американские силы на Ближний Восток по причине эскалации в регионе. Численность подкрепления не названа. Об этом в беседе с ТАСС заявил представитель Минобороны США Патрик Райдер.
«…Мы направляем небольшой дополнительный контингент американских военных для укрепления наших сил, которые уже находятся в регионе. По соображениям безопасности при проведении операций мы не даем комментариев и не предоставляем конкретных деталей», — прокомментировал представитель американского оборонного ведомства.Ранее политолог и военный эксперт Юрий Светов предполагал, что заокеанский лидер Джо Байден встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским для обсуждения украинского плана.
Сам Зеленский сегодня записывал обращение к украинцам по пути в США, где говорил о своих планах.
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Никита Кротов