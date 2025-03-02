В Лондоне состоялся европейский саммит по Украине с участием Зеленского

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В особняке Ланкастер-хаус в центре Лондона состоялся европейский саммит по Украине. Инициатором мероприятия стал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет ТАСС.
Во встрече принимают участие представители 18 государств и обвинений. В британскую столицу съехались лидеры Германии, Дании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции.
Кроме того, на мероприятии замечены глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте, а также Владимир Зеленский. От Украины также представлен посол страны в Лондоне Валерий Залужный.
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Кроме того, на мероприятии замечены глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте, а также Владимир Зеленский. От Украины также представлен посол страны в Лондоне Валерий Залужный.
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Анастасия Чинкова