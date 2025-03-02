Зеленский: Британия выдала Украине кредит, который погасят за счет активов РФ

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По словам Владимира Зеленского, Великобритания выдала Украине кредит, который будет оплачен за счет замороженных российский активов. Об этом глава киевского режима написал в своем telegram-канале.
«Сегодня в нашем присутствии был подписан кредитный договор между Украиной и Великобританией. Ссуда на усиление нашей обороноспособности, которая будет погашена с доходов, полученных от замороженных российских активов», — говорится в сообщении.
Как пояснил Зеленский, выданные средства Украина направит на производство вооружения. Этот кредит Киев смог получить в ходе встречи Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Напомним, что 28 февраля Владимир Зеленский посетил Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом и американским вице-президентом Джей-Ди Вэнcом. В ходе диалога между политиками возник конфликт. По его итогам украинские представители не смогли сдержать слез, когда американская сторона попросила покинуть их Белый дом.
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