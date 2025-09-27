В Лондоне задержали британского политика после его визита в Москву

27 сентября 2025, 22:59

Лидер Рабочей партии Джордж Гэллоуэй и его жена задержаны в аэропорту Гатвик

Фото: Istock / The Bold Bureau

В лондонском аэропорту Гатвик был задержан лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй вместе с супругой после возвращения из поездки в Москву. Об этом сообщает The Telegraph.