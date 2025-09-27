В Лондоне задержали британского политика после его визита в Москву
В лондонском аэропорту Гатвик был задержан лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй вместе с супругой после возвращения из поездки в Москву. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным издания, пара прибыла в Великобританию рейсом через Абу-Даби. Задержание было проведено на основании британского закона о противодействии терроризму. Позже в Скотланд-Ярде уточнили, что политика и его жену отпустили без предъявления обвинений.
В самой партии назвали случившееся «политическим запугиванием», подчеркнув, что действия властей выглядят как попытка давления на оппозицию.
Напомним, что похожий случай произошёл весной в аэропорту Кишинёва, где после визита в Москву был задержан организатор «Бессмертного полка» Алексей Петрович. Его досмотр продлился около часа, после чего мужчину отпустили. По его словам, пограничники вели себя корректно, проверили вещи, уточнили сумму наличных и вручили уведомление о дополнительном досмотре багажа.
