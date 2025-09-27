Зеленский сообщил о договорённостях по поставкам оружия в Африку

27 сентября 2025, 22:49

Киев намерен экспортировать оружие в страны Африки

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Владимир Зеленский заявил, что с рядом африканских государств достигнуты предварительные договорённости о поставках украинского оружия. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.