Зеленский сообщил о договорённостях по поставкам оружия в Африку
Владимир Зеленский заявил, что с рядом африканских государств достигнуты предварительные договорённости о поставках украинского оружия. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
По его словам, Украина готова к контролируемому экспорту тех видов вооружения, которых достаточно в распоряжении ВСУ.
Он отметил, что в рамках Генассамблеи ООН поступили предложения и запросы от африканских стран, а также интерес к открытию украинского представительства на континенте. Однако конкретные государства он не назвал.
Зеленский добавил, что помимо Африки, Киев рассматривает экспортные направления в Европу, США и страны Ближнего Востока. Он подчеркнул, что вырученные средства планируется направить на закупку вооружения, необходимого для восполнения нехватки в украинской армии.
