ВСУ нанесли три удара по территории ДНР — есть погибшие

27 сентября 2025, 22:14

Один человек погиб, двое ранены при обстреле Селидово в ДНР

Фото: Istock / VLADISLAV DOMNICH

Вооружённые силы Украины нанесли артиллерийский удар по городу Селидово в ДНР, использовав реактивные снаряды калибра 122 мм. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.