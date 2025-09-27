ВСУ нанесли три удара по территории ДНР — есть погибшие
Вооружённые силы Украины нанесли артиллерийский удар по городу Селидово в ДНР, использовав реактивные снаряды калибра 122 мм. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
По его словам, в результате обстрела погиб один человек. Ещё двое местных жителей — 55-летняя женщина и 62-летний мужчина — получили ранения.
В Шахтёрске также пострадал пенсионер: он подорвался на взрывоопасном предмете и был госпитализирован с травмами средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Пушилин добавил, что за день украинская армия трижды атаковала территорию республики, используя не только артиллерию, но и ударные беспилотники.
