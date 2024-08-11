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В МАГАТЭ прокомментировали атаку на Запорожскую АЭС

МАГАТЭ: нас уведомили об ударе по Запорожской АЭС
11 августа 2024, 23:35
Фото: istockphoto/FelixRenaud

Фото: istockphoto/FelixRenaud

В МАГАТЭ поступило сообщение об атаке на объекты системы охлаждения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), информируем ТАСС.


В организации также сообщили, что эксперты слышали звуки взрывов и видели дым на ЗАЭС. Какая-либо другая реакция от международной общественности на данный момент отсутствует.

После атаки на ЗАЭС официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила Киев за ядерный терроризм.

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Захарова обвинила Украину в ядерном терроризме
11 августа 2024, 23:14

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила удар Киева по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и обвинила Украине в ядерном терроризме. Таким образом пресс-секретарь МИД РФ отреагировала на обстрел украинскими войсками Запорожской атомной электростанции и последующий пожар на ней.
По ее словам, украинские власти прибегли к ядерному терроризму после того, как «под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну, угробили народ Украины, подорвали мировую энергетическую и продовольственную безопасность».

«Где Рафаэль Гросси и всё МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении», – задалась вопросом дипломат.

О пожаре на Запорожской электростанции сообщил губернатор Запорожья Евгений Балицкий. По словам главы региона, пожар не угрожает ни самой станции, ни ее жителям.

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В США грубо отозвались об Украине из-за ситуации под Курском
Дэвис: Нападение ВСУ под Курском говорит о некомпетентности Киева
11 августа 2024, 21:55

Фото: istockphoto/rarrarorro

Нападение боевиков ВСУ на Курскую область говорит о том, что киевский режим некомпетентен, заявил американский офицер в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive. Собеседник подчеркнул, что для Украины «это добром не кончится». В целом, по мнению Дэвиса, действия украинского руководства бессмысленны.
«Я считаю, <…> это некомпетентность на высших уровнях украинской стороны, потому что эти вещи не имеют смысла на оперативном, тем более тактическом и уж точно не на стратегическом уровне, если вы пытаетесь выиграть, вы не можете тратить много человеческих сил и жизней на борьбу за то, что даже не даст вам больших преимуществ», — сказал Дэвис.

Бывший военный резюмировал, что Киев перебросил боевиков с других участков фронтовой линии только, чтобы поддерживать нападение на Курскую область.

Боевики ВСУ попытались прорвать российскую оборону в приграничье 6 августа.

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Стало известно, без чего не проживет Европа
Вулин: Европе не хватит газа из других источников без поставок из РФ
11 августа 2024, 21:36

Фото: istockphoto/NiseriN

Без поставок из РФ Европе не хватит газа из других источников, сообщил в разговоре с РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
«Если прекратятся поставки из России, то нет достаточных объемов из других источников. Это не вопрос доброй воли», — сказал политик.

Маршрут поставок голубого топлива через газоизмерительную станцию «Суджа» — единственный для транзита газа России через украинскую республику в Европу. В прошлом году по нему поставили почти 15 миллиардов кубометров, что, согласно данным Евростата, составляло, приблизительно, 4,5% от потребления в Евросоюзе.

Город Суджа в Курской области неоднократно обстреливали боевики ВСУ.

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#новости
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Захарова о ситуации под Курском: «жесткий ответ ВС РФ не заставит себя ждать»
МИД: ответ РФ на удары Киева по мирному населению не заставит себя ждать
11 августа 2024, 16:48

Фото: сайт МИД РФ

Российский дипломат Мария Захарова осудила нападение со стороны ВСУ под Курском, заявив, что «жесткий ответ ВС РФ не заставит себя ждать». Об этом сказано в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
«…не сомневаемся, что организаторы и исполнители этих преступлений, включая их зарубежных кураторов, понесут за них ответственность. Жесткий ответ ВС России не заставит себя ждать», — сказано в официальном комментарии.

Ранее официальный представитель российского МИДа охарактеризовала действия киевского режима как террористические.

Утром, 6 августа, стало известно о попытке украинских неонацистов прорвать оборону ВС РФ в приграничье Курской области. Сейчас там ведутся ожесточенные бои.

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#мария захарова
#новости
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Выяснились планы Литвы по конфликту на Украине
Литва поставит на Украину первую партию своих боевых БПЛА в сентябре
11 августа 2024, 16:11

Фото: istockphoto/diegograndi

Первые боевые дроны Литва поставит киевскому режиму уже в сентябре, сообщает со ссылкой на оборонное ведомство балтийской республики издание Sputnik Литва.
«Первые дроны литовских производителей должны быть поставлены на Украину в сентябре», — сказано в статье.

В материале отмечено, что боевые дроны пяти производителей Литвы уже прошли тесты украинского Минобороны.

Недружественные к РФ страны начали поставлять вооружения Киеву в ответ на начало российской спецоперации на Украине. Коллективный Запад представил спецоперацию «вторжением», объявив России экономическую войну, выраженную в санкциях.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов доложил об уничтожении в Курской области 14 единиц техники боевиков ВСУ.

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#беспилотник
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В МИД РФ осудили удары со стороны боевиков ВСУ по регионам России
Захарова назвала терактом удары боевиков ВСУ по регионам РФ
11 августа 2024, 14:47

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Удары по российским регионам со стороны боевиков ВСУ являются терактами, заявила дипломат МИД РФ Мария Захарова. Россия призывает международное сообщество осудить террористические атаки киевского режима.
«В очередной раз призываем международные организации выступить с осуждением террористических атак украинских боевиков. Хотя уверены, что ответом будет стыдливое молчание профильных структур», — сказала Захарова.

Она отметила, что методы Киева «варварские». В частности, речь идет о запугивании и убийстве мирных граждан. Официальный представитель российского МИДа резюмировала, что «жесткий ответ ВС РФ не заставит себя ждать».

Ранее в Минобороны России сообщали, что попытки боевиков ВСУ прорваться под Курском пресечены.

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#мид рф
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В Германии сделали неожиданное заявление о войне с Россией
Командующий бундесвера в Гамбурге: ФРГ грозит противостояние РФ через 5 лет
11 августа 2024, 11:12

Фото: iStock/Ruma Aktar

Командующий региональным командованием бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс заявил, что Германия должна готовиться противостоять РФ через 5 лет. Об этом информирует Welt.
По словам Гисса, Германия должна быть достаточно устойчива в социальном плане, чтобы противостоять внешней военной угрозе. По его словам, готовность к войне является важной общей задачей для общества.

Ранее депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Севим Дагделен выразила мнение о том, что Германии необходимо прекратить экономическую войну с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в Кремле многократно подчеркивали, что РФ не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, однако при этом не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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#рф
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Президент Палестины посетит Москву и встретится с Путиным
Посол в РФ сообщил, что президент Палестины посетит Москву 12-14 августа
11 августа 2024, 10:56

Фото: сайт Кремля

Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Москву 12-14 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла в РФ.
Аббас также намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Предварительно, глава палестинского государства намерен обсудить с российским лидером ситуацию на Ближнем Востоке.

Прежде о предстоящем визите Аббаса в Москву сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Ранее российская сторона выступала за дипломатическое урегулирование ближневосточного конфликта и призывала стороны к проведению диалога и прекращению огня.

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#мид рф
#палестина
#россия
#владимир путин
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На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области
The Spectator: ВС Украины лишь ухудшили свое положение атакой на Курскую область
11 августа 2024, 10:44

Фото: iStock/Michele Ursi

Атакой на Курскую область ВСУ лишь ухудшили свое положение. Об этом сообщает британский журнал The Spectator.
Авторы статьи отметили, что западное вооружение, в том числе бронетранспортеры Stryker, могли пригодиться украинской армии в Донбассе и в Часове Яре. Однако ВСУ решили использовать эту технику при наступлении в Курской области. В результате боев на границе Украина стремительно теряет вооружение и личный состав,говорится в статье.

Британское издание также отмечает, что ВС РФ продолжают добиваться успехов на нескольких направлениях фронта и имеют преимущество в части большего количества резервов.

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