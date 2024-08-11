В МАГАТЭ прокомментировали атаку на Запорожскую АЭС

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В МАГАТЭ поступило сообщение об атаке на объекты системы охлаждения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), информируем ТАСС.
В организации также сообщили, что эксперты слышали звуки взрывов и видели дым на ЗАЭС. Какая-либо другая реакция от международной общественности на данный момент отсутствует.
После атаки на ЗАЭС официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила Киев за ядерный терроризм.
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Александр Климов