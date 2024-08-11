Стало известно о первых серьезных повреждениях Запорожской АЭС

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Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) впервые получила серьезные повреждения в результате удара украинского беспилотника, заявил директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, передает ТАСС.
«Инфраструктура Запорожской атомной электростанции впервые получила серьезные повреждения в результате удара ВСУ», – отметила она.
В ночь на 11 августа ЗАЭС подверглась атаке украинского беспилотника, в результате чего возник пожар в помещениях системы охлаждения.
Предположительно, беспилотник был запущен из Никополя в Днепропетровской области. В настоящее время город находится под контролем украинского режима.
После атаки на ЗАЭС официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила Киев за ядерный терроризм.
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Александр Климов