Стало известно о первых серьезных повреждениях Запорожской АЭС

В Белгородской области пострадал один человек в результате атаки украинского FPV-дрона. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Уточняется, что все произошло накануне в хуторе Лозовая Рудка. Известно, что пострадавший отказывался покидать населенный пункт ранее.