В Германии отреагировали на «катастрофический взрыв» танка в Курской области

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В Курской области зафиксировали «катастрофический взрыв» танка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X.
Таким образом он отреагировал на видеозапись уничтожения бронетехники украинской армии с помощью «Ланцета». По мнению журналиста, самая большая уязвимость ВСУ – отсутствие средств противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлено уничтожение бронетехники ВСУ при помощи «Ланцета» в приграничном районе Курской области. Атаке подверглись три бронемашины противника.
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