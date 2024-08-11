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В Германии отреагировали на «катастрофический взрыв» танка в Курской области

Журналист Репке: в Курской области произошел «катастрофический взрыв»
11 августа 2024, 23:09
Фото: iStock/photosvit

Фото: iStock/photosvit

В Курской области зафиксировали «катастрофический взрыв» танка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X.


Таким образом он отреагировал на видеозапись уничтожения бронетехники украинской армии с помощью «Ланцета». По мнению журналиста, самая большая уязвимость ВСУ – отсутствие средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлено уничтожение бронетехники ВСУ при помощи «Ланцета» в приграничном районе Курской области. Атаке подверглись три бронемашины противника.

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ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС, началось возгорание
11 августа 2024, 23:03

Фото: iStock/WangAnQi

Обстрел Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал причиной пожара на объекте системы охлаждения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«В настоящее время все 6 энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет», – сообщил Балицкий.

Глава региона подчеркнул, что уровень радиации вокруг станции и Энергодара в норме. Он также призвал местных жителей к сохранению спокойствия и сообщил, что что сотрудники МЧС ликвидируют очаги возгорания.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что ситуация с физической и ядерной безопасностью на ЗАЭС сложная.

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Гладков: мирного жителя ранил FPV-дрон в Белгородской области
11 августа 2024, 22:26

Фото: istockphoto/N-sky

В Белгородской области пострадал один человек в результате атаки украинского FPV-дрона. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Уточняется, что все произошло накануне в хуторе Лозовая Рудка. Известно, что пострадавший отказывался покидать населенный пункт ранее.
«Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги сегодня попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ [центральную районную больницу]», — говорится в посте чиновника.

Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Тогда руководство Донецкой и Луганской народных республик попросило Москву о помощи в противостоянии агрессии со стороны Киева.

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#всу
#белгородская область
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Известны новые подробности обстрелов Суджи боевиками ВСУ
Эвакуированная из Суджи жительница сообщила, как ВСУ стреляли по жилым домам
11 августа 2024, 20:56

Фото: Пресс-служба врио губернатора Курской области

Боевики ВСУ атаковали жилые дома и прочие гражданские здания в Курской области, сообщает РИА Новости, со ссылкой на эвакуированную жительницу Суджи.
«В Судже разбили МФЦ, все разбили за одну ночь… Мы сидели в доме на полу в ванной, весь дом трясся, дети кричали, мы не знали, куда бежать, что делать… Мы выскочили из дома как ошпаренные, ехали в никуда, хотели просто выехать оттуда», — рассказала эвакуированная в ПВР в Подмосковье собеседница.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал о прибытии из Курской области 424 человек, из которых 330 — дети.

Перед этим была информация что бойцы полка «Ахмат-Чечня» совместно с морпехами ликвидировали технику украинских неонацистов под Курском. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил профессионализм российских бойцов и добавил, что они получили в качестве трофея технику образца НАТО.

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#новости
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В ЛНР ФСБ задержали украинку по подозрению в координации ударов ВСУ по Луганску
ФСБ: в ЛНР взяли корректировщицу ударов ВСУ по Луганску в 2022 и 2023 годах
11 августа 2024, 20:00

Фото: istockphoto/zoka74

Украинку, проживавшую в Луганской народной республике (ЛНР), задержала ФСБ по подозрению в координировании атак по Луганску со стороны боевиков ВСУ в 2022 и 2023 году. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.
По информации силовиков, действия задержанной курировали украинские спецслужбы. Фигурантка передавала им данные, чтобы скорректировать огонь. Возбуждено уголовное дело по факту шпионажа.

Ранее сообщалось, что бойцы Росгвардии в Херсонской и Запорожской областях задержали 25 человек, которых подозревают в пособничестве боевикам ВСУ.

До этого ФСБ рассекретила данные, что нацистская Германия разрабатывала атомное оружие для дальнейшей атаки на СССР и США.

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Известны новые подробности о ракете, попавшей в дом Курска
МЧС: попавшая в дом в Курске ракета сдетонировала на подлете
11 августа 2024, 19:24

Фото: istockphoto/DmyTo

Ракета ВСУ, попавшая в жилой дом в Курске и сбитая ПВО, сдетонировала в воздухе. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, спасатели обнаружили и изъяли поражающий элемент при обследовании территории.
«Предположительно, детонация произошла в воздухе, а в жилое здание поражающие элементы прилетели на излете. Из-за того, что детонация произошла в непосредственной близости к дому, выбило окна вместе с рамами», — прокомментировали в ведомстве.

Там также уточнили, что специалистами была установлена траектория падения. В результате инцидента, по последней информации, пострадали 15 человек. Несущие конструкции дома не повреждены.

Атака ВСУ под Курском началась 6 августа.

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Двое мужчин в Новой Москве открыли огонь, чтобы вернуть военного на службу
Житель Новой Москвы рассказал о стрельбе из-за покинувшего часть военного
11 августа 2024, 18:54

Фото: iStock/ipopba

В Новой Москве двое мужчин открыли стрельбу во дворе жилого дома, чтобы вернуть в воинскую часть контрактника, который отсутствовал на службе. Об этом «Газете.Ru» сообщил участник инцидента.
По его словам, он и военный шли от дома до магазина. Как вдруг на повороте сзади них двое сотрудников военкомата два раза выстрелили в асфальт.

«Их прислали из воинской части, чтобы вернуть моего знакомого обратно. Нам не угрожали, так как сопротивления и не было», — пишет «Газета.Ru».

Участник инцидента добавил, что военнослужащего при задержании снимали на телефон, после чего забрали в часть. Мужчину же отпустили, поскольку он не относится к этому делу.

Ранее сообщалось, что жителя Усть-Илимска приговорили к 19 годам лишения свободы за расстрел военкома из обреза. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В сургутском кардиоцентре более 90 пациентов отравились продуктами
У 94 пациентов сургутского кардиоцентра выявили острую кишечную инфекцию
11 августа 2024, 18:34

Фото: iStock/kieferpix

В кардиоцентре Сургута выявили вспышку острой кишечной инфекции. Об этом сообщил департамент здравоохранения Югры в Telegram-канале.
Отмечается, что симптомы пищевой инфекции зарегистрированы среди 94 пациентов кардиоцентра, 68 из них госпитализированы в инфекционный стационар. Как сообщает департамент, пострадавшие отравились продуктами питания.

В настоящее время специальная комиссия уточняет источник и возможных поставщиков некачественной продукции. Также осуществляется комплексная проверка работы пищеблока. Согласно предварительным данным, учреждение вернется к работе в штатном режиме в течение нескольких дней.

Ранее академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что всплеск отравлений и кишечных инфекций в августе связан плохой гигиеной потребления фруктов и овощей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Десятилетний мальчик получил нож в спину во время игры с братом в Ленобласти

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Десятилетний мальчик получил нож в спину во время игры с братом в Ленобласти
«Фонтанка»: в Ленобласти мальчик играл с братом и получил нож в спину
11 августа 2024, 17:13

Фото: iStock/zoka74

В Ленобласти десятилетний мальчик получил нож в спину во время игры с братом. Об этом информирует «Фонтанка».
Уточняется, что инцидент произошел на дачном участке в поселке Первомайский. Два брата играли с ножами и в какой-то момент одному из них в спину вонзилось это оружие.

Пострадавшего с колото-резаной раной госпитализировали. Медики оказали ребенку необходимую помощь. На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное.

Согласно предварительным данным, нож в спину мальчика вонзил его брат. Правоохранительные органы занимаются установлением деталей и обстоятельств произошедшего.

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Родила в унитаз и бросила: психбольная мать из Орска до смерти забила трехмесячную дочь

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Родила в унитаз и бросила: психбольная мать из Орска до смерти забила трехмесячную дочь
11 августа 2024, 16:44

Фото: istockphoto/globalmoments

Молодая мать из Орска жестоко расправилась со своей трехмесячной дочерью. Оказалось, что девушка страдает психическим расстройством и уже после родов заявляла о намерении избавиться от дочери. Что известно о родительнице-изверге и какова судьба ее первого ребенка расскажет редакция «Радио 1».

Семья извергов из Орска


23-летняя Елена и ее супруг Игорь впервые стали родителями в 2022 году. Еще до появления потомства молодая семья стала предметом внимания правоохранительных органов. Между супругами часто происходили конфликты, которые доходили до рукоприкладства. Поножовщина и взаимные заявления друг на друга в полицию стали для этой семьи нормой.

Фото: istockphoto/FotoDuets

Свою первую дочь Елена родила в унитаз. Девушка почувствовала схватки и вместо того, чтобы сообщить об этом врачу, отправилась в туалет. Ребенок родился слабым и нуждался в особенном лечении, однако молодая мать сразу заявила, что не намерена заниматься дочерью.

Елена и Игорь морили дочь голодом и избивали. Вскоре девочку изъяли из семьи органы опеки. Позже они расскажут правоохранителям, что на девочке практически не было живого места, все тело было в ссадинах и кровоподтеках.
С детства 23-летняя Елена страдала психическим расстройством, а ее муж четыре года назад угодил в колонию за хранение наркотиков.


Убийство трёхмесячной дочери


Соседи семейства рассказывали, что девушка часта кричала на свою новорожденную дочь и могла побить ее за то, что та плакала. Так случилось и в день трагедии. Обезумевшая мать стала бить трехмесячную девочку за громкие крики.
Девочку спасти не удалось, прибывшие медики лишь констатировали смерть малышки.

Фото: istockphoto/AndreyPopov

В отношении Елены возбуждено уголовное дело, выясняется, причастен ли к убийству отец ребенка. Из-за диагноза девушки отбывать наказание она будет в специализированной лечебнице.

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