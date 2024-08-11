Захарова обвинила Украину в ядерном терроризме

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила удар Киева по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и обвинила Украине в ядерном терроризме. Таким образом пресс-секретарь МИД РФ отреагировала на обстрел украинскими войсками Запорожской атомной электростанции и последующий пожар на ней.
По ее словам, украинские власти прибегли к ядерному терроризму после того, как «под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну, угробили народ Украины, подорвали мировую энергетическую и продовольственную безопасность».
О пожаре на Запорожской электростанции сообщил губернатор Запорожья Евгений Балицкий. По словам главы региона, пожар не угрожает ни самой станции, ни ее жителям.
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«Где Рафаэль Гросси и всё МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении», – задалась вопросом дипломат.
О пожаре на Запорожской электростанции сообщил губернатор Запорожья Евгений Балицкий. По словам главы региона, пожар не угрожает ни самой станции, ни ее жителям.
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Александр Климов