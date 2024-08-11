Нападение боевиков ВСУ на Курскую область говорит о том, что киевский режим некомпетентен, заявил американский офицер в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive. Собеседник подчеркнул, что для Украины «это добром не кончится». В целом, по мнению Дэвиса, действия украинского руководства бессмысленны.