В «связанном» с ЧВК «Вагнер» поджоге в Британии обвинили еще двух человек

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20 марта в Лондоне сгорело несколько складов украинских компаний. Обвинения выдвинули против британца, якобы связанного с ЧВК «Вагнер». Сейчас в деле появились новые фигуранты.
Как сообщает РБК, в поджоге также обвиняют 22-летнего Джейкима Баррингтон Роуза и 19-летнего Угниуса Асмена, проживающих в столичных районах Кройдон и Уондсворт. Мужчин были задержаны 1 августа.
По версии следствия, поджог совершили в интересах РФ, одним из обвиняемых стал 20-летний Дилан Эрл из графства Лестершир. Sky News сообщал, что молодой человек связан с ЧВК «Вагнер», которая признана в Великобритании террористической организацией.
В конце апреля посла России Андрея Келина вызвали в МИД Северного Королевства. Дипломат заявил, что обвинения в причастности РФ к инциденту бездоказательны и абсурдны.
В мае власти Британии приняли решение выслать российского военного атташе полковника Максима Еловика, которого Лондон счёл сотрудником военной разведки. В ответ на это Москва объявила персоной нон грата британского военного атташе капитана Адриана Когхилла, его обязали покинуть российскую территорию.
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По версии следствия, поджог совершили в интересах РФ, одним из обвиняемых стал 20-летний Дилан Эрл из графства Лестершир. Sky News сообщал, что молодой человек связан с ЧВК «Вагнер», которая признана в Великобритании террористической организацией.
В конце апреля посла России Андрея Келина вызвали в МИД Северного Королевства. Дипломат заявил, что обвинения в причастности РФ к инциденту бездоказательны и абсурдны.
В мае власти Британии приняли решение выслать российского военного атташе полковника Максима Еловика, которого Лондон счёл сотрудником военной разведки. В ответ на это Москва объявила персоной нон грата британского военного атташе капитана Адриана Когхилла, его обязали покинуть российскую территорию.
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Алина Юрчак