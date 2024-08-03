В «связанном» с ЧВК «Вагнер» поджоге в Британии обвинили еще двух человек

Двое дальнобойщиков устроили драку прямо на дороге в Нижегородской области. Видео опубликовано в социальных сетях. На записи видно, что сначала конфликт был словесным из-за того, что один водитель подрезал своего коллегу. После взаимных оскорблений началась потасовка. Мужчины остановили большегрузы на трассе.