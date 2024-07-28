В Мали в ходе засады погибли не менее 20 военных из ЧВК «Вагнер»

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
По меньшей мере 20 военнослужащих погибли в результате засады, устроенной туарегскими боевиками на конвой, который принадлежал частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», передает Telegram-канал Baza.
В ходе нападения, в котором погибли от 20 до 50 человек, включая представителей ЧВК, а также военнослужащих малийской армии, туарегам удалось захватить большое количество техники, в том числе вертолет Ми-24.
Боевики также взяли в плен несколько бойцов, но военкоры утверждают, что впоследствии они были выкуплены. Среди жертв нападения – военный корреспондент и создатель Telegram-канала Grey Zone.
Нападение произошло в ночь с 27 на 28 июля, когда ЧВК «Вагнер» и малийские войска действовали на севере страны в пустыне, где находится оплот боевиков Координационного движения Азавад – арабского движения, связанного с «Аль-Каидой»*.
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Боевики также взяли в плен несколько бойцов, но военкоры утверждают, что впоследствии они были выкуплены. Среди жертв нападения – военный корреспондент и создатель Telegram-канала Grey Zone.
Нападение произошло в ночь с 27 на 28 июля, когда ЧВК «Вагнер» и малийские войска действовали на севере страны в пустыне, где находится оплот боевиков Координационного движения Азавад – арабского движения, связанного с «Аль-Каидой»*.
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* запрещенная в России террористическая организация
Александр Климов