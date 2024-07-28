Герой России причастен к гибели колонны ЧВК «Вагнер» в Африке, заявила журналистка

Фото: iStock/zim286
Журналистка Анастасия Кашеварова рассказала о причастности Героя России к гибели конвоя, принадлежащего частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Африке. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.
Она отметила, что российские бойцы оказались в засаде.
Ранее стало известно, что в Африне уничтожен корпус ЧВК «Вагнер». Боевики арабского движения «Координация движения Азавад» устроили засаду на колонну, в рядах которой, помимо ЧВК, были и бойцы правительственных войск.
Читайте также:
Бойцы ЧВК «Вагнер» попали в плен в Африке
Колонну ЧВК «Вагнер» разбили в Африке вследствие засады
Замминистра обороны посетил бывший полигон ЧВК «Вагнер»
«И у этой фатальности есть имя и фамилия, и известный позывной, и даже звезда Героя России», – подчеркнула Кашеварова.
Ранее стало известно, что в Африне уничтожен корпус ЧВК «Вагнер». Боевики арабского движения «Координация движения Азавад» устроили засаду на колонну, в рядах которой, помимо ЧВК, были и бойцы правительственных войск.
Читайте также:
Бойцы ЧВК «Вагнер» попали в плен в Африке
Колонну ЧВК «Вагнер» разбили в Африке вследствие засады
Замминистра обороны посетил бывший полигон ЧВК «Вагнер»
Александр Климов