Вертолет ЧВК «Вагнер» сбили в Африке

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Вертолет Ми-24, принадлежащий частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», был сбит в Африке. Об инциденте сообщил Telegram-канал «Военный информатор» («ВО»).
Отмечается, что вертолет был сбит зенитным огнем боевиков при попытке защитить российских бойцов. По данным RTVI, Ми-24 разбился вблизи малийского города Кидаль.
Политический консультант Игорь Дмитриев добавил, что авиация не смогла работать вследствие песчаной бури.
По данным российского военных корреспондентов, колонна бойцов ЧВК «Вагнер» во время совместной операции с малийскими войсками попала в засаду туарегов. По словам журналистки Анастасии Кашеваровой, к гибели группы причастен Герой России.
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Политический консультант Игорь Дмитриев добавил, что авиация не смогла работать вследствие песчаной бури.
По данным российского военных корреспондентов, колонна бойцов ЧВК «Вагнер» во время совместной операции с малийскими войсками попала в засаду туарегов. По словам журналистки Анастасии Кашеваровой, к гибели группы причастен Герой России.
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Александр Климов