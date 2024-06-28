В МИД анонсировали ответные меры на повышение пошлин ЕС на сельхозпродукцию РФ

Фото: сайт МИД РФ
Россия вскоре примет ответные меры на решение Евросоюза повысить пошлины на сельхозпродукцию из России и Белоруссии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Наши ответные шаги не заставят себя ждать», — отметила Захарова.Евросоюз повысил ввозные пошлины на российские и белорусские зерновые, семена масличных культур, продукты их переработки, а также корма для животных.
По словам Захаровой, Москва считает эти действия нелегитимными односторонними санкциями ЕС против России.
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Артем Кузьмин