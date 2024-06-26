Захарова: Запад растоптал право на свободу слова в отношении Ассанжа

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Право на свободу слова растоптал Запад в отношении основателя Wikileaks журналиста Джулиана Ассанжа, предавшего мировой огласке множество американских секретных документов. Об этом в рамках брифинга заявила дипломат МИД РФ Мария Захарова.
«Оказались растоптанными свобода слова, уважение к плюрализму, точке зрения журналиста, отличной от точки зрения кого-бы то ни было другого, представляющего те или иные структуры. Растоптанной, уничтоженной оказалась безопасность журналиста», — сказала Захарова.
Она отметила, что как только на первый план вышла месть одному человеку, ценности, которые декларировал Запад, тут же забыли.
Ранее стало известно о закрытии уголовного дела в отношении Ассанжа. Журналисту грозил срок в 175 лет за раскрытие секретной информации. Ему предъявляли 18 обвинений.
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