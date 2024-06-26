Захарова: Григорян унизил народ Армении, обвинив Россию в утрате Карабаха

Кто такой Марк Рютте

Кто поддержал Рютте в намерении стать генсеком НАТО

Почему главой НАТО хотят видеть Рютте

Отношения с Россией

Политик прежде возглавлял нидерландскую «Народную партию за свободу и демократию». В 2010 году он одержал победу на выборах и стал премьер-министром Нидерландов. Рютте удавалось возглавлять правительство страны до 2023 года. После венгерского премьера Рютте стал вторым по продолжительности пребывания на посту лидером.Однако в 2023 году правительство Рютте все же распалось. Причиной тому стал конфликт между партиями по миграционному вопросу. Политики не смогли достичь консенсуса в разработке мер по сокращению притока соискателей убежища. После провала переговоров премьер-министр подал королю Нидерландов прошение об отставке своего правительства.О планах занять пост генсека НАТО Рютте впервые объявил в октябре 2023 года. Его кандидатуру поддержал президент США Джо Байден. Против его назначения выступали Венгрия, Турция, Словакия и Румыния. Однако позже политику все же удалось заручиться поддержкой Турции. Чтобы переубедить Реджепа Эрдогана, Рютте даже летал в Стамбул.Уже к середине июня Рютте заручился поддержкой 32 стран НАТО. К исполнению своих обязанностей на новом посту Рютте приступит 1 октября 2024 года.Предполагается, что в случае прихода к власти в США Дональда Трампа Марк Рютте может выступить в качестве его политического противовеса, пишет Politico. Прежде мнения Трампа и Рютте уже расходились и бывший премьер Нидерландов не стеснялся в своих высказываниях, напоминает экс-посол США при ЕС Гордон Сондланд.Марк Рютте неоднократно поддерживал введение санкций против РФ. Он также настаивал на их продлении и ужесточении. Кроме того, в 2021 году экс-премьер даже отказался от участия в саммите Россия – ЕС, так как не хотел встречи с президентом России Владимиром Путиным. Виной тому конфликт с российским лидером из-за крушения малазийского «боинга».





Крушение малазийского Боинга