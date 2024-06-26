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Захарова: Григорян унизил народ Армении, обвинив Россию в утрате Карабаха

26 июня 2024, 16:52
Фото: сайт МИД РФ

Фото: сайт МИД РФ

Обвинениями в адрес России об утрате Нагорного Карабаха секретарь Совбеза Армении Армен Григорян унизил свой народ. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.


«Есть вещи, которые просто невозможно комментировать, не имея медицинского образования. Но главное другое, главное то, что таким образом, являясь представителями власти, подобные деятели унижают свой собственный народ», — сказала дипломат в рамках юридического форума в Петербурге.

Ранее Григорян обвинял российскую сторону в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану. По словам политика, Ереван бился с Азербайджаном, когда полностью зависел от РФ. Также Григорян утверждал о захвате Нагорного Карабаха Россией.

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Режиссёр Шон Стоун раскрыл влияние Клинтон на судьбу Ассанжа
26 июня 2024, 16:47

Фото: Istockphoto / ginosphotos

Основатель портала расследований WikiLeaks Джулиан Ассанж в своё время разозлил Хиллари Клинтон и поэтому подвергся жёсткому преследованию со стороны США. Об этом рассказал режиссёр Шон Стоун.
«Из-за Ассанжа электронная переписка Клинтон просочилась в СМИ. Эти обнародованные данные во многом были связаны с тем периодом, когда она была госсекретарём, с проводимой США политикой. Речь идёт, например, о войне против Ливии и целом ряде других разоблачений. Он рассказал, как «делаются дела», как чиновники продают своё влияние тому, кто предложит большую цену», – отметил Стоун в беседе с RT.
Австралийский журналист-расследователь прославился разоблачением военных преступлений США и обнародованием секретных документов американских властей. Соединённые Штаты добивались его экстрадиции. В США ему грозил пожизненный тюремный срок.

Однако во вторник Ассанж был освобождён из лондонской тюрьмы, где провёл около пяти лет. После этого журналист покинул Великобританию и отправится на остров Сайпан, где у него прошёл суд. После того, как на заседании он частично признал свою вину, его отпустили на свободу. Сейчас он уже на родине в Австралии.

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#политика
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#тюрьма
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Bloomberg: Азия делает заметный разворот от Запада в сторону России и Китая
26 июня 2024, 16:23

Фото: istockphoto/chrisman

Азия постепенно уменьшает свою зависимость от Вашингтона и западных стран. В то же время, азиатские государства делают разворот в сторону России и Китая.
Об этом пишут обозреватели информационного агентства Bloomberg. В качестве примера авторы материала приводят решение премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, который на прошлой неделе заявил о заинтересованности в присоединении страны к BRICS — экономическому блоку, основателями которого в 2009 году стали Бразилия, Россия, Индия и Китай. Затем к нему присоединилась Южноафриканская Республика.

Это объединение стало альтернативой западному Международному валютному фонду, который в 1990-х годах вёл в отношении стран Азии жёсткую политику, подминая под себя их экономику. На сегодняшний день роль сверхдержавы в этом регионе играют уже не США, а Китай, который американцы и весь Запад считают главной для себя угрозой, отмечают авторы публикации.

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Захарова: Запад растоптал право на свободу слова в отношении Ассанжа
26 июня 2024, 15:58

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Право на свободу слова растоптал Запад в отношении основателя Wikileaks журналиста Джулиана Ассанжа, предавшего мировой огласке множество американских секретных документов. Об этом в рамках брифинга заявила дипломат МИД РФ Мария Захарова.
«Оказались растоптанными свобода слова, уважение к плюрализму, точке зрения журналиста, отличной от точки зрения кого-бы то ни было другого, представляющего те или иные структуры. Растоптанной, уничтоженной оказалась безопасность журналиста», — сказала Захарова.

Она отметила, что как только на первый план вышла месть одному человеку, ценности, которые декларировал Запад, тут же забыли.

Ранее стало известно о закрытии уголовного дела в отношении Ассанжа. Журналисту грозил срок в 175 лет за раскрытие секретной информации. Ему предъявляли 18 обвинений.

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#россия
#мид
#мид рф
#сша
#мария захарова
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Покушение на Путина и противостояние Трампу: чем известен новый генсек НАТО Марк Рютте, его отношение с РФ
Премьер Нидерландов Рютте сменил Столтенберга на посту генсека НАТО: подробности
26 июня 2024, 15:57

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Новым Генсеком НАТО стал Марк Рютте, прежде проигравший выборы премьера Нидерландов. Как его назначение скажется на отношениях с РФ и из-за чего у него возник конфликт с российским лидером расскажет редакция «Радио 1».

Кто такой Марк Рютте


Политик прежде возглавлял нидерландскую «Народную партию за свободу и демократию». В 2010 году он одержал победу на выборах и стал премьер-министром Нидерландов. Рютте удавалось возглавлять правительство страны до 2023 года. После венгерского премьера Рютте стал вторым по продолжительности пребывания на посту лидером.

Однако в 2023 году правительство Рютте все же распалось. Причиной тому стал конфликт между партиями по миграционному вопросу. Политики не смогли достичь консенсуса в разработке мер по сокращению притока соискателей убежища. После провала переговоров премьер-министр подал королю Нидерландов прошение об отставке своего правительства.

Кто поддержал Рютте в намерении стать генсеком НАТО


О планах занять пост генсека НАТО Рютте впервые объявил в октябре 2023 года. Его кандидатуру поддержал президент США Джо Байден. Против его назначения выступали Венгрия, Турция, Словакия и Румыния. Однако позже политику все же удалось заручиться поддержкой Турции. Чтобы переубедить Реджепа Эрдогана, Рютте даже летал в Стамбул.

Уже к середине июня Рютте заручился поддержкой 32 стран НАТО. К исполнению своих обязанностей на новом посту Рютте приступит 1 октября 2024 года.

Почему главой НАТО хотят видеть Рютте


Предполагается, что в случае прихода к власти в США Дональда Трампа Марк Рютте может выступить в качестве его политического противовеса, пишет Politico. Прежде мнения Трампа и Рютте уже расходились и бывший премьер Нидерландов не стеснялся в своих высказываниях, напоминает экс-посол США при ЕС Гордон Сондланд.

Отношения с Россией


Марк Рютте неоднократно поддерживал введение санкций против РФ. Он также настаивал на их продлении и ужесточении. Кроме того, в 2021 году экс-премьер даже отказался от участия в саммите Россия – ЕС, так как не хотел встречи с президентом России Владимиром Путиным. Виной тому конфликт с российским лидером из-за крушения малазийского «боинга».


Кроме того, Рютте призывал к введению личных санкций против Владимира Путина и членов российского правительства, он полностью поддержал Украину и Владимира Зеленского.

Крушение малазийского Боинга


Напомним,крушение малайзийского Boeing на востоке Украины произошло в 2014 году. В результате погибли 298 человек. Ряд западных экспертов предполагал, что крушение «Боинга» в Донбассе – попытка скрыть покушение на президента России Владимира Путина. Украина посспштла обвинить в случившимся ополченцев Донбасса и предложила Нидерландам провести объективное расследование.

Нидерланды признали виновной бригаду ВС РФ, которая якобы сбила самолет из ЗРК «Бук». Россия свою причастность отвергала, что стало причиной конфликьа межде государствамси.

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#покушение
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Рябков допустил военно-технический ответ Штатам после удара по Севастополю
26 июня 2024, 15:12

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Военно-технический ответ США после атаки на Севастополь допустил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.
«Никаких подробностей. Но я ничего не исключаю», — сказал Рябков.

В воскресенье, 23 июня, боевики ВСУ ударили по Севастополю американскими ракетами «ATACMS». Атака унесла жизни четырех человек, включая двоих детей. Более 150 пострадавших, среди которых так же есть дети.

Ранее сообщалось о состоянии здоровья пациентов, которые проходят лечение после удара с стороны ВСУ по Севастополю.

Украинские военные, по оценке аналитиков, бьют по гражданским объектам РФ, поскольку не могут победить в боях. Бывшие офицеры армии США отмечали, что от действий боевиков ВСУ в первую очередь страдают женщины, дети и мирное население в целом.

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#новости
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На западе назвали страну, несущую угрозу для Украины и НАТО
Economist: Франция может стать угрозой для Украины и ослабить НАТО
26 июня 2024, 15:11

Фото: istockphoto/Ole Schwander

Вне зависимости от того, кто одержит победу на парламентских выборах во Франции, союзники Парижа в любом случае пострадают. Так, лидирующее по опросам «Национальное объединение» выступает против поддержки Украины, а «Новый народный фронт» собирается вывести Францию из НАТО.
Об этом пишут обозреватели издания The Economist. В публикации указано, что в лучшем случае это приведёт к немалой путанице в стане союзников и среди самих французов. В худшем случае ситуация серьёзно подорвёт дипломатический авторитет Франции за рубежом и ослабит НАТО.

Крайне правое «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен последовательно и резко выступает против членства Украины в НАТО и Евросоюзе. Протеже Ле Пен и потенциальный премьер-министр Жордан Барделла исключил отправку войск и поставку Киеву дальнобойных ракет, мотивируя это нежеланием развязывать Третью мировую войну.

Левый альянс «Нового народного фронта», напротив, активно поддерживает Украину. Однако он полностью исключает дальнейшее участие Франции в Североатлантическом альянсе. Жан-Люк Меланшон, чья партия занимает ведущие позиции в альянсе, призвал страну выйти из НАТО, назвав блок «бесполезной организацией».

На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия «Национальное объединение» более чем в два раза опередила коалицию сторонников действующего президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов.

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#нато
#франция
#президент
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Путин переназначил Шувалова главой ВЭБ еще на пять лет
26 июня 2024, 14:55

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Главой государственной корпорации «ВЭБ.РФ» переназначен Игорь Шувалов президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликовали на сайте размещения правовых актов. Указ действует со дня подписания.
«Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации «ВЭБ.РФ» сроком на пять лет», — говорится в указе.

Впервые Шувалова назначили главой корпорации в мае 2018 года. ВЭБ.РФ – корпорация, финансирующая проекты по экономическому развитию. Является государственным инвестиционным банком.

Ранее Владимир Путин заявлял, о том, что восстановление газоснабжения в Херсонской области является первоочередной задачей для властей региона. В перечень важных вопросов также входит энергоснабжение, промышленное и жилищное строительство, восстановление дорог и ЖКХ.

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Кремль назвал абсурдными ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова

Кузбассовцев напугала колбаса с личинками, но производитель всё объяснил
#россия
#владимир путин
#новости
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Кремль назвал абсурдными ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова
26 июня 2024, 14:41

Фото: сайт Кремля

Москва считает решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова абсурдным.
О этом 26 июня на традиционной встрече с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Кремле уже не раз говорили о том, что российские власти не признают юрисдикцию этого суда. Россия не является членом соответствующего статута и, соответственно, не признаёт и эти ордера, считая их абсурдными и беспредметными.

Столь же абсурдным официальный представитель Кремля назвал заявление прокурора МУС о стремлении к сотрудничеству с Москвой по ситуации на Украине. Понятно, что пока МУС выносит столь бессмысленные вердикты, ни о каком сотрудничестве не может идти речи. В свою очередь, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин отметил, что подобное решение МУС не имеет правового основания и является не более чем информационным шумом.

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СБУ объявлен в международный розыск генерал ВС РФ Иван Попов
Адвокат Попова Буйновский сообщил, что СБУ разыскивает его подзащитного
26 июня 2024, 14:39

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В международный розыск Службой Безопасности Украины (СБУ) объявлен бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил его защитник Сергей Буйновский.
«Служба безопасности Украины объявила в международный розыск Попова», — сказал Буйновский, добавив, что информация получена «по своим каналам», а основания для розыска неизвестны.

Ранее сообщалось, что экс-командующего Попова могут отправить в зону спецоперации при соответствующем ходатайстве СК от командующего Южным военным округом.

Следствие считает Попова причастным к хищению гуманитарной помощи на сумму более 130 миллионов рублей. Попов вину отрицает и заявляет о том, что занимался только обороной, переломившей весь ход боевых действий.

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#сбу
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