Захарова: Григорян унизил народ Армении, обвинив Россию в утрате Карабаха

Фото: сайт МИД РФ
Обвинениями в адрес России об утрате Нагорного Карабаха секретарь Совбеза Армении Армен Григорян унизил свой народ. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.
«Есть вещи, которые просто невозможно комментировать, не имея медицинского образования. Но главное другое, главное то, что таким образом, являясь представителями власти, подобные деятели унижают свой собственный народ», — сказала дипломат в рамках юридического форума в Петербурге.
Ранее Григорян обвинял российскую сторону в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану. По словам политика, Ереван бился с Азербайджаном, когда полностью зависел от РФ. Также Григорян утверждал о захвате Нагорного Карабаха Россией.
Читайте также:
Режиссёр Шон Стоун раскрыл влияние Клинтон на судьбу Ассанжа
Депутат Рады Ткаченко: Более 100 тысяч украинцев вернулись в зону боёв
Исследования показали отношение молодежи к накоплениям
Никита Кротов