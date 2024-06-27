Захарова предложила ЕС построить линию обороны от России «шипами внутрь»

Резко предупредил Запад по эскалации украинского конфликта президент России Владимир Путин. Об этом пишет Responsible Statecraft (RS). В материале говорится, что по мере осознания натовскими лидерами, что одной финансовой помощи Киеву недостаточно для изменения ситуации на поле боя, ими находятся для усиления напряженности более опасные пути.