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Захарова предложила ЕС построить линию обороны от России «шипами внутрь»

27 июня 2024, 11:41
Фото: пресс-служба МИД РФ

Фото: пресс-служба МИД РФ

Призыв Польши и стран Балтии к ЕС отгородиться от России линией обороны вдоль границ должен быть реализован особым способом. Оборонительные рубежи следует выстроить шипами внутрь.


Об этом в своём телеграм-канале написала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на письмо первых лиц Польши, Литвы, Латвии и Эстонии руководству Евросоюза, в котором они просили выделить деньги на строительство укреплений вдоль границ с Россией и Белоруссией.

По мнению глав указанных государств, это поможет защитить европейские страны от военных угроз «и других вредных действий» со стороны России. Спикер МИД РФ посоветовала строить линию шипами внутрь, намекая на то, от кого именно на самом деле исходит агрессия и угроза.

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#ес
Песков : Конго является перспективной для РФ страной
27 июня 2024, 12:19

Фото: Сайт Кремля

Конго является перспективной страной для развития отношений с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Лидер демократической республики Дени Сассу-Нгессо сейчас в РФ с официальным визитом.
«Весьма и весьма перспективная для нас страна, дружественная страна для развития двусторонних отношений, потенциал которых весьма и весьма далек от полноценного задействования, поэтому есть над чем работать», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что глава Республики Конго часто посещает Россию. В частности, отмечает пресс-секретарь президента РФ, Дени Сассу-Нгессо активно участвовал в саммите Россия-Африка в Петербурге, а также был на аналогичном мероприятии в 2019 году в Сочи.

Ранее сообщалось, что лидеры государств обсудят конфликт на Украине.

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#россия
#конго
#новости
#дмитрий песков
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«Немирный сценарий»: Стало известно, при каком условии Россия атакует Польшу
Политолог Дудчак: Запад готовится к полномасштабной войне
27 июня 2024, 12:05

Фото: istocks/ffikretow

Потенциальное расширение конфликта на Украине на территорию Польши может привести к полному уничтожению польского государства, сообщил обозреватель Myśl Polska Эугениуш Зинкевич.
Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с «Радио 1» сказал, что Россия не угрожает Польше, однако общие действия Запада могут перерасти в мировой конфликт.

«Поляки правильно делают, что переживают. Россия не угрожает Польше, но Запад постоянно повышает градусов этого конфликта и готовится к большой войне, но по крайней мере изображает это. Они приводят нас, если не в состояние боевой готовности, то, как минимум, уделяют внимание своему ядерному потенциалу, потому что на территории европы находится тактическое ядерное оружие, американское», — сказал эксперт.

Политолог отметил, что Польша, поставляя оружие ВСУ, отправляя наемников и инструкторов, сама принимает участие в боевых действиях.

«Польша сама уже участвует, но это не значит, как думают сумасшедшие из Прибалтики, что Россия не остановится на Украине, а будет атаковать страны НАТО — это бред полный. Но если они войдут на территорию Украины, будут разворачивать свои войска, сценарий может быть совершенно немирный», — отметил специалист.

Политолог отметил, что ситуация может перерасти в полномасштабную войну, если Запад не прекратит оказывать давление на Украину.

«Все, что творит Запад на территории Украины… Это все может перерасти в полномасштабную войну, если они в этом не остановятся, но будем надеяться что такое не произойдет», — завершил беседу Александр Дудчак.

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#россия
#конфликт
#оружие
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#запад
#ядерное оружие
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Путин резко предупредил Запад по эскалации украинского конфликта
RS: Путин резко предупредил Запад по эскалации конфликта на Украине
27 июня 2024, 11:35

Фото: сайт Кремля

Резко предупредил Запад по эскалации украинского конфликта президент России Владимир Путин. Об этом пишет Responsible Statecraft (RS). В материале говорится, что по мере осознания натовскими лидерами, что одной финансовой помощи Киеву недостаточно для изменения ситуации на поле боя, ими находятся для усиления напряженности более опасные пути.
«Россия ответила на эти обострения серией недвусмысленных предупреждений о неизбежности более масштабной войны и проведением провокационных учений с тактическим ядерным оружием на своей территории, граничащей с Украиной, с участием Белоруссии», — сказано в статье.

Также обозреватели указывают, что РФ отправлены на Кубу военные суда, включая атомную подводную лодку в то время, как на Западе это посчитали «блефом», хотя Канада и Соединенные Штаты немедленно отправили в регион свои корабли. После Путин посетил КНДР, подписав соглашение о «взаимной безопасности», которое обязывает оба государства защищать друг друга при нападении, пишут журналисты RS.

Данные события говорят об актуальности урегулирования украинского конфликта политическим путем, считают авторы.

В МО РФ докладывали, что учения нестратегических ядерных сил поддержат готовность применения ядерных вооружений, чтобы обеспечить независимость Союзного государства РФ и Белоруссии.

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#новости
#владимир путин
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Глава СК Бастрыкин заявил о необходимости изменения миграционной политики РФ
27 июня 2024, 11:24

Фото: сайт Кремля

Миграционная политика в России требует внесения изменений. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
По мнению главы ведомства, которое он высказал во время своего выступления на полях Петербургского международного юридического форума, данные изменения необходимы для точного основания необходимости в услугах мигрантов. Возможно, предположил Бастрыкин, есть вариант, при котором политические, экономические, национальные и прочие проблемы могут быть решены за счёт внутренних ресурсов.

По мнению председателя Следственного комитета России, при решении о выдаче разрешений и патентов и при найме на работу мигрантов необходимо в первую очередь учитывать вопросы национальной безопасности.

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#данные
#бастрыкин
#мигранты
#форум
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Кадыров поручил командиру «Ахмата» Алаудинову отправить бойцов в сторону эстонских войск
Кадыров в шутку пообещал отправить раненых бойцов против эстонцев на Украине
27 июня 2024, 10:24

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров иронично пояснил, что принял упреждающие меры после заявления посла Эстонии об обсуждении вопроса по отправке войск на Украину. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Посол Эстонии в Киеве Аннели Кольк выразила готовность обсуждать возможность отправки эстонских войск на Украину. Кольк отметила, что не считает это действие красной линией для Эстонии.

Глава Чечни написал, что связался и попросил командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова направить в сторону эстонских войск двух раненых военных без оружия.

«Оружие пусть добывают трофейное, так как мы знаем, что в этой страшной эстонской армии есть целая пара резиновых лодок и шесть автоматов», — написал Кадыров.

Остальных военных ВС РФ тревожить не будем, заключил он.

Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал включение его матери Аймани Кадыровой, занимающую пост президента Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, в санкционный список Евросоюза. Он выразил благодарность ЕС за этот жест и отметил, что этот «подарок» был получен накануне 20-летнего юбилея РОФ.

Потери среди иностранных инструкторов на Украине не приведут к войне западных стран с РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#оружие
#ес
#рамзан кадыров
#вс рф
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Польша хочет создать у границ с РФ и Белорусией 700-километровую линию обороны
27 июня 2024, 10:16

Фото: istockphoto/Mihrzn

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз выделить деньги на строительство 700-километровой линии оборонительных укреплений. Эти рубежи должны будут располагаться вдоль границ с Россией и Белоруссией.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на письма глав четырёх государств в адрес руководства Евросоюза. По мнению лидеров Польши и прибалтийских стран, создание такой оборонной инфраструктуры позволит решить насущную необходимость защитить государства ЕС «от военных и гибридных угроз». Также отмечается, что масштаб этого проекта требует от Евросоюза совместной политической и финансовой поддержки.

По оценкам некоторых западных дипломатов, стоимость строительства такой наземной оборонительной линии обойдётся примерно в 2,5 миллиарда евро. В письме также уточняется, что планировка и возведение таких сооружений должна производиться в координации с НАТО и военными требованиями альянса.

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#евро
#письма
#ес
#нато
#граница
#польша
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В Боливии после попытки государственного переворота задержаны три военачальника
27 июня 2024, 08:50

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Три военачальника были задержаны в Боливии после попытки государственного переворота. Об этом сообщил адвокат генерала Хуана Хосе Суниги Джонни Кастелу.
В разговоре с РИА Новости он уточнил, что это сам Сунига, генерал Военно-воздушных сил страны Марсело Хавьер Сегарра, а также вице-адмирал Хуан Арнес Сальвадор. Все трое доставлены в полицейский участок.

Накануне, 26 июня, местные СМИ сообщили о том, что военные сосредоточиваются на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. Солдаты под предводительством генерала Суниги, которого ранее уволили с поста командующего армией, пытались на бронетранспортёре прорваться в президентский дворец.

Глава государства Луис Арсе призвал сограждан соблюдать нормы демократии и назвал происходящее попыткой государственного переворота. В его поддержку выступили многие лидеры иностранных держав.

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#боливия
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Бизнесмен Дотком призвал американцев на выборах вспомнить о погибшей Лизе Кирнос
27 июня 2024, 08:13

Фото: istockphoto/bpawesome

Немецкий бизнесмен, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком обратился к американцам. Он призвал их на выборах президента США вспомнить о погибшей в Севастополе Лизе Кирнос.
В своей социальной сети X (бывший Twitter) предприниматель напрямую обвинил действующего главу Белого дома в смерти Лизы и других детей.

«Лиза Кирнос (Кривонос - прим. ред.), одна из маленьких девочек, которых Джо Байден убил американскими ракетами в Крыму. Американские дроны и спутники использовались для того, чтобы ударить по этому солнышку кассетным боеприпасом. Вспомните о ней, когда будете голосовать в ноябре», — написал Дотком.

ВСУ нанесли удар по пляжу в Севастополе американскими ракетами ATACMS, снаряжёнными кассетными боеприпасами, 23 июня. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей. Кроме того, 79 человек госпитализированы, среди которых 27 — дети.

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#всу
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#выборы
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Польша отправит граждан на «каникулы с армией»
AP: власти Польши готовятся к войне с Россией с помощью «каникул с армией»
27 июня 2024, 07:08

Фото: istocks/Kamila Kozioł

Польская армия решила подготовить население к возможному конфликту с Россией с помощью летней программы «Каникулы с армией». Об этом сообщает агентство Associated Press.
В СМИ рассказали, что в рамках программы поляки от 18 до 35 лет могут пройти военную подготовку. Они проходят обучение летом 28 дней без увольнительных, после чего дают солдатскую присягу. После этого им дают выбор: уйти в запас или продолжить службу в территориальной обороне.

В Associated Press подчеркнули, что программу запустили для подготовки граждан к возможному конфликту с Россией. Варшава хочет увеличить численность своей армии.

Напомним, польский журналист Myśl Polska Эугениуш Зинкевич отметил, что расширение украинского конфликта на территорию Польши может привести к её полному уничтожению.

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#польша
#война
#россия
#армия
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