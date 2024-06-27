Захарова предложила ЕС построить линию обороны от России «шипами внутрь»

Фото: пресс-служба МИД РФ
Призыв Польши и стран Балтии к ЕС отгородиться от России линией обороны вдоль границ должен быть реализован особым способом. Оборонительные рубежи следует выстроить шипами внутрь.
Об этом в своём телеграм-канале написала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на письмо первых лиц Польши, Литвы, Латвии и Эстонии руководству Евросоюза, в котором они просили выделить деньги на строительство укреплений вдоль границ с Россией и Белоруссией.
По мнению глав указанных государств, это поможет защитить европейские страны от военных угроз «и других вредных действий» со стороны России. Спикер МИД РФ посоветовала строить линию шипами внутрь, намекая на то, от кого именно на самом деле исходит агрессия и угроза.
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Александр Бойцов