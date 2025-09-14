В МИД Австрии оценили возможность членства в НАТО

14 сентября 2025, 19:17

Майнл-Райзингер: Австрия сохраняет нейтралитет и не поддерживает членство в НАТО

Фото: istockphoto/SiyueSteuber

Австрия сохраняет нейтралитет и не поддерживает вступление в НАТО. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу МИД страны Беате Майнл-Райзингер.





По её мнению, Австрия должна усилить дипломатическое влияние и стать центром для разрешения международных конфликтов.





«Мы не являемся членом НАТО, и я не поддерживаю вступление в НАТО», — добавила дипломат.