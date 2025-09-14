В МИД Австрии оценили возможность членства в НАТО
Австрия сохраняет нейтралитет и не поддерживает вступление в НАТО. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу МИД страны Беате Майнл-Райзингер.
По её мнению, Австрия должна усилить дипломатическое влияние и стать центром для разрешения международных конфликтов.
«Мы не являемся членом НАТО, и я не поддерживаю вступление в НАТО», — добавила дипломат.
Ранее, в сентябре, канцлер Кристиан Штокер также заявил, что вопрос о членстве в НАТО для Вены не стоит, а нейтралитет республики не обсуждается. При этом 27 июля Майнл-Райзингер допускала, что в случае «агрессивной политики России», Австрия могла бы отказаться от нейтралитета и рассмотреть вступление в НАТО. Она отмечала, что нейтральный статус не гарантирует безопасности.