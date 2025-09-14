Украина построит первый военный завод на территории страны НАТО и нарушит закон

14 сентября 2025, 15:56

DR: Дания позволила Украине построить военный завод с нарушением закона

Фото: iStock/A-Basler

Власти Дании дали «зелёный свет» строительству украинского оборонного завода на своей территории, несмотря на потенциальные нарушения национального законодательства. Об этом сообщает датская государственная вещательная корпорация DR.