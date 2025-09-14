Украина построит первый военный завод на территории страны НАТО и нарушит закон
Власти Дании дали «зелёный свет» строительству украинского оборонного завода на своей территории, несмотря на потенциальные нарушения национального законодательства. Об этом сообщает датская государственная вещательная корпорация DR.
Отмечается, что украинская компания FirePoint, занимающаяся производством баллистических ракет «Фламинго», планирует возвести завод в районе Скридструп. Там наладят выпуск твердого ракетного топлива для ракет FP-5, а также компонентов для беспилотников.
Владимир Зеленский ранее, 6 сентября, официально объявил о начале строительства объекта. Завод станет первым предприятием Украины по производству вооружений на территории страны НАТО.
Журналисты DR подчёркивают, что для реализации проекта датским властям придётся обойти или нарушить порядка 20 национальных норм и законов – в том числе в сфере охраны окружающей среды, безопасности и регулирования промышленных объектов.
В Дании уже разгорелся общественный и политический спор о допустимости таких исключений ради военного сотрудничества.
