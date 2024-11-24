В МИД допустили новую встречу Трампа и Ким Чен Ына

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Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил в беседе ТАСС, что Москва допускает встречу избранного президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера КНДР Ким Чен Ына, как это было в 2018-2019 годах.
Дипломат подчеркнул, что «исключать ничего нельзя», оценивая возможное возобновление контактов между Вашингтоном и Пхеньяном.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Ким Чен Ын не заинтересован в возможности продолжения прямых переговоров с Трампом.
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«Перспективы переговорного процесса зависят не только и не столько от желания США, сколько от принципиальной позиции КНДР по данному вопросу», – добавил он.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Ким Чен Ын не заинтересован в возможности продолжения прямых переговоров с Трампом.
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Александр Климов