Пентагон не смог подтвердить якобы участие военных КНДР в боевых действиях

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Слухи об участии военных КНДР в боевых действиях в Курской области на данный момент не могут быть подтверждены. Об этом на брифинге сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
Однако, по ее словам, в Минобороны США знают, что северокорейские военные принимают участие в боях под Курском. Сингх отметила, что у Пентагона имеются все основания ожидать, что они будут участвовать в боевых действиях.
Она также добавила, что в Курск направляются якобы более 11 тысяч военных КНДР.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Она также добавила, что в Курск направляются якобы более 11 тысяч военных КНДР.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова