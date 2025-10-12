В МИД Эстонии объяснили отказ от участка дороги в «Саатсеском сапоге»
Эстония намеревается в перспективе полностью отказаться от пользования участком автодороги, который проходит через Псковскую область в районе так называемого «Саатсеского сапога». Об этом в социальной сети X сообщил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна.
По его словам, уже есть объездной маршрут в обход российской территории, кроме того, строится новый.
Цахкна также отметил, что на российско‑эстонской границе «ничего серьёзного» не происходит и ситуация находится под контролем.
Ранее пограничные службы Эстонии временно перекрыли участок дороги, частично проходящий по территории Псковской области. Это решение приняли после обнаружения усиленного подразделения российских пограничников в районе и «чтобы предотвратить возможные провокации и инциденты».
Автомобилистам организовали объезд через населённые пункты Вярска, Трески, Мацури и Сесники.
Читайте также: