В МИД Эстонии объяснили отказ от участка дороги в «Саатсеском сапоге»

12 октября 2025, 18:04

Эстония не будет пользоваться участком автодороги в районе «Саатсеского сапога»

Фото: istockphoto/Wirestock

Эстония намеревается в перспективе полностью отказаться от пользования участком автодороги, который проходит через Псковскую область в районе так называемого «Саатсеского сапога». Об этом в социальной сети X сообщил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна.