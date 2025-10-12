Достижения.рф

В МИД Эстонии объяснили отказ от участка дороги в «Саатсеском сапоге»

Эстония не будет пользоваться участком автодороги в районе «Саатсеского сапога»
Фото: istockphoto/Wirestock

Эстония намеревается в перспективе полностью отказаться от пользования участком автодороги, который проходит через Псковскую область в районе так называемого «Саатсеского сапога». Об этом в социальной сети X сообщил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна.



По его словам, уже есть объездной маршрут в обход российской территории, кроме того, строится новый.

Цахкна также отметил, что на российско‑эстонской границе «ничего серьёзного» не происходит и ситуация находится под контролем.

Ранее пограничные службы Эстонии временно перекрыли участок дороги, частично проходящий по территории Псковской области. Это решение приняли после обнаружения усиленного подразделения российских пограничников в районе и «чтобы предотвратить возможные провокации и инциденты».

Автомобилистам организовали объезд через населённые пункты Вярска, Трески, Мацури и Сесники.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0