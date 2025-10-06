06 октября 2025, 15:08

Политолог Михайлов: Польша и страны Прибалтики выступают «гиенами» Европы

Фото: iStock/RECSTOCKFOOTAGE

Страны Прибалтики и Польша выступают гиенами Европы в отношении России. Так политолог Евгений Михайлов прокомментировал заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.





Напомним, Меркель в интервью венгерскому изданию Partizán заявила, что в 2021 году Польша, Латвия, Литва и Эстония саботировали попытку решения украинского конфликта, а также переговоры с Россией, и таким образом косвенно спровоцировали начало российской спецоперации на Украине, пишут argumenti.ru.





«Абсолютно неудивительное заявление Меркель о том, что Прибалтика и Польша саботировали переговоры между Россией и Украиной, то есть мешали налаживанию диалога. Они выступают гиенами Европы и как бы двигателями чужих мыслей, а именно Британии, Америки. То, что им сказали, то они и делали», — отметил Михайлов в разговоре с RT.