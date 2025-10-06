«Гиены Европы»: Политолог оценил действия Польши и Прибалтики
Политолог Михайлов: Польша и страны Прибалтики выступают «гиенами» Европы
Страны Прибалтики и Польша выступают гиенами Европы в отношении России. Так политолог Евгений Михайлов прокомментировал заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.
Напомним, Меркель в интервью венгерскому изданию Partizán заявила, что в 2021 году Польша, Латвия, Литва и Эстония саботировали попытку решения украинского конфликта, а также переговоры с Россией, и таким образом косвенно спровоцировали начало российской спецоперации на Украине, пишут argumenti.ru.
«Абсолютно неудивительное заявление Меркель о том, что Прибалтика и Польша саботировали переговоры между Россией и Украиной, то есть мешали налаживанию диалога. Они выступают гиенами Европы и как бы двигателями чужих мыслей, а именно Британии, Америки. То, что им сказали, то они и делали», — отметил Михайлов в разговоре с RT.
Тем не менее, по его словам, всё тайное всегда становится явным. Политолог не исключил, что со временем появится ещё много информации о том, кто мешал России и Украине наладить диалог.
Михайлов уверен, что произойдёт это после окончания боевых действий и подписания мирных договорённостей.