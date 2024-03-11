В МИД Франции призвали говорить с Россией на языке баланса сил

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Страны Евросоюза должны говорить с Россией на языке баланса сил. Об этом в интервью La Tribune du dimanche заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне.
Дипломат заявил, что власти Франции крайне наивны, полагая, что должны устанавливать собственные правила. В то время как Россия, по его словам, нарушает международное право и пытается навязать своё видение внешней политики европейских государств.
В связи с этим Сежурне призвал французских властей говорить с Россией на том же языке, то есть на языке баланса сил.
Также министр подчеркнул, что Франция никогда не относилась к России двусмысленно. Париж лишь хочет добиться колоссальной поддержки Украины и подать тем самым сигнал России о том, что страны Евросоюза едины в этом вопросе.
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В связи с этим Сежурне призвал французских властей говорить с Россией на том же языке, то есть на языке баланса сил.
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Анастасия Чинкова