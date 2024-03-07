В МИД Германии настоятельно рекомендовали немцам не посещать Россию

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В МИД Германии обновили рекомендации для своих граждан и людей с двойным гражданством. В ведомстве настоятельно не рекомендуют посещать Россию.
«Поездки в Российскую Федерацию настоятельно не рекомендуются», — говорится в публикации на сайте МИД Германии.
Ранее в немецком МИД уже рекомендовали своим гражданам не ездить в Россию, однако слово «настоятельно» появилось впервые.
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Элина Позднякова