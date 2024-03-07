Глава МИД Китая перечислил признаки устойчивого сотрудничества с Россией

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Глава МИД КНР Ван И в ходе ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил, что Пекин и Москва смогли создать новый образец отношений стран, всесторонне отличающийся от периода холодной войны.
«Китай и Россия, будучи крупнейшими мировыми державами и постоянными членами СБ ООН, создали новую модель отношений между крупными государствами, которая полностью отличается от старых времен холодной войны», — высказался Ван И.До этого президент России Владимир Путин рассказал о привлекательности БРИКС для стран на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи. Глава РФ отметил, что БРИКС - серьезное объединение, которое как магнит притягивает много государств. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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