В МИД исключили национализацию активов покинувших Россию компаний

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Активы западных компаний, которые ушли из России, не будут национализированы. Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, приводит его слова издание РИА Новости.
Он также отметил, что Москва не политизирует коммерческие вопросы.
Кроме того, по словам Биричевского, иностранным компаниям, оставшимся на отечественном рынке, может быть оказана помощь в случае необходимости. Однако такие организации должны будут выполнять некоторые обязательства и соблюдать законодательство РФ, заключил директор департамента.
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