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В МИД исключили национализацию активов покинувших Россию компаний

Биричевский: речи о национализации в России активов ушедших компаний не идет
29 мая 2024, 08:01
Фото: iStock/shipov

Фото: iStock/shipov

Активы западных компаний, которые ушли из России, не будут национализированы. Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, приводит его слова издание РИА Новости.


Он также отметил, что Москва не политизирует коммерческие вопросы.

Кроме того, по словам Биричевского, иностранным компаниям, оставшимся на отечественном рынке, может быть оказана помощь в случае необходимости. Однако такие организации должны будут выполнять некоторые обязательства и соблюдать законодательство РФ, заключил директор департамента.

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#рф
ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток российского бойца
ЕСПЧ начал дело против Украины из-за пыток гражданина РФ Дениса Резникова
29 мая 2024, 07:31

Фото: iStock/Sinenkiy

Европейский суд по правам человека начал дело «Резников против Украины», связанное с пытками российского военного в плену у ВСУ. Об этом рассказала донецкая правозащитница Ирина Вихорева, её слова передаёт РИА Новости.
Напомним, Резников попал в плен ВСУ под Красногоровкой. Тогда украинцы начали требовать от его дочери фотографировать военные объекты, а взамен пообещали перестать издеваться над её отцом. Однако девушка обратилась за помощью и не стала выполнять задачи украинских силовиков.

«На днях из ЕСПЧ пришел ответ. Представители суда сообщили, что запущен процесс под названием Резников против Украины, однако, ссылаясь на 39 статью суда, его представители еще не уведомили украинское правительство об этой мере», — рассказала Вихорева.

По её словам, России дали некоторое время для сбора дополнительной информации и составления апелляционного текста, чем сейчас и занимается адвокат.

Кроме того, она добавила, что юрист предоставил информацию о пытках Резникова в МИД Швейцарии ввиду того, что на саммите по Украине, который там состоится 15-16 июня, в том числе затронут тему военнопленных.

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Спикер Верховной Рады Стефанчук ответил Путину о легитимности Зеленского
В Раде после слов Путина заявили, что Зеленский остается президентом Украины
29 мая 2024, 07:13

Фото: iStock/krblokhin

Владимир Зеленский является президентом Украины, пока не закончится военное положение в стране. Такое заявление сделал спикер Рады Руслан Стефанчук после слов российского лидера Владимира Путина об отсутствии условий продления президентства в Конституции Украины.
«Рекомендовал бы любознательным читателям обратить внимание на часть 1 статьи 108 (Конституции Украины - ред.): «президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины». В демократических обществах это называется непрерывностью власти», — написал Стефанчук в соцсети Facebook*.

Таким образом, он отметил, что Зеленский остаётся президентом. Однако он всё же выразил опасение, что некоторые украинские политики будут цитировать «российские нарративы» о нелегитимности украинского лидера.

Накануне Путин заявил, что Конституция Украины предусматривает продление полномочий Верховной рады, а о полномочиях главы государства там ничего не сказано.

Напомним, что срок полномочий Зеленского истёк 20 мая. Президентские выборы должны были состояться 31 марта, однако их отменили из-за введённого военного положения.

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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Посол предрек проигрыш США от собственных санкций
Посол Антонов: никакие санкции и эмбарго от США не сломают экономику РФ
29 мая 2024, 06:32

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Соединенные Штаты и их союзники проиграют от собственных санкций. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на заявления Белого дома о потенциальном торговом эмбарго в отношении России. Слова Антонова приводит российская дипмиссия в США в Телеграм-канале.
Отвечая на заявления Белого дома о вероятном торговом эмбарго в отношении РФ, дипломат заявил, что Штаты не думают об экономических интересах европейских государств.

«Мы используем ситуацию в качестве дополнительного импульса для развития импортозамещения, особенно в ключевых отраслях», — подчеркнул дипломат.
Ранее сообщалось, что Евросоюз включил 19 человек и ФСИН в режим санкций против России «за права человека». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Абрамченко, Шульгинову и Матыцину нашли новую работу
«Ведомости»: Абрамченко, Матыцин и Шульгинов могут стать депутатами Госдумы
29 мая 2024, 06:13

Фото: РИА Новости / Александр Казаков

Бывший вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, экс-министр энергетики Николай Шульгинов и покинувший пост министра спорта Олег Матыцин могут стать депутатами Государственной Думы. Об этом информируют «Ведомости», ссылаясь на собственные источники.
По словам двух собеседников издания, Абрамченко может занять должность вице-спикера ГД, на который сейчас находится бывший кандидат в президенты Вячеслав Даванков, депутат от партии «Новые люди».

Для участия в выборах в Госдуму им необходимо пройти через отдельные избирательные округа. Матыцин может быть выдвинут в Брянской области, а Абрамченко и Шульгинов — в Ростовской области и Хакасии, уточнили источники.

15 мая президент РФ Владимир Путин провел 3 встречи с Викторией Абрамченко, Николаем Шульгиновым и Олегом Матыциным и поблагодарил их за работу. Президент заявил, что у него уже есть мысли по поводу их трудоустройства. Российский лидер подписал указ о назначении нового правительства 14 мая.

Вице-премьером вместо Виктории Абрамченко назначили Дмитрия Патрушева, министром спорта — Михаил Дегтярев, министром энергетики — Сергей Цивилев.

Ранее Минфин внес поправки по совершенствованию налоговой системы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Новая АЭС, газ и миллиарды долларов: итоги визита Путина в Узбекистан
Путин сделал ряд важных заявлений по итогам визита в Узбекистан: главное
29 мая 2024, 06:00

Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин

Завершился трехдневный визит президента России Владимира Путина в Узбекистан. Лидеры стран заявили, что переговоры прошли продуктивно и рассказали о сотрудничестве бизнеса. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что столь долгий визит главы РФ в Узбекистан обусловлен множеством тем для переговоров.
О главном, что было сделано и сказано, — в материале «Радио 1».

Зачем Путин полетел в Узбекистан

После инаугурации Путин отправился в третью поездку за рубеж. И если посещение Китая и Белоруссии не вызвало у международных наблюдателей никаких вопросов, то посещение Ташкента стало для многих неожиданностью. Узбекистан, невзирая на прочные связи с РФ, не всегда относят к основным партнерам, несмотря на то, что государство не входит в ЕАЭС, а ранее оно вышло из ОДКБ.

Стоит отметить, что между Ташкентом и Москвой действуют договор о стратегическом партнерстве и соглашение о союзничестве, создающие прочную базу для диалога.

Помимо этого, потенциал Узбекистана несравним, например, с возможностями Киргизии. После Казахстана экономика Узбекистана считается самой крупной среди пятерки государств Центральной Азии, которая развивается довольно стремительными темпами.
Воробьёв рассказал о совместных проектах Московской области и Узбекистана
Воробьёв рассказал о совместных проектах Московской области и Узбекистана

Итоги встречи

По результатам двухсторонних встреч глава РФ Владимир Путин и лидер Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выступили с несколькими совместными заявлениями.

Глава Узбекистана высоко оценил решение Путина совершить один из первых заграничных визитов после переизбрания именно в Узбекистан.

«Могу с уверенностью сказать, что Ваш государственный визит в Узбекистан стал поистине историческим событием, открыл новую веху в многогранном сотрудничестве. Сегодня узбекско-российское сотрудничество достигло беспрецедентно высокого уровня, охватывая все сферы и направления межгосударственного взаимодействия…», — обратился Мирзиёев к Путину.
Он добавил, что РФ является ключевым стратегическим партнером и союзником республики и добавил, что Узбекистан склоняется к дальнейшему развитию и углублению многопланового сотрудничества.

Свыше 200 совместных проектов

В совместном заявлении двух лидеров стран сказано, что по результатам 2023 года совместный товарооборот составил 10 миллиардов долларов, при этом за первый квартал 2024 г. он вырос почти на 20%.

Сейчас на региональном уровне реализуется более 200 совместных проектов на 4 миллиарда долларов. Помимо этого, регионы подготовили новый пакет соглашений на сумму 5 млрд долларов. Путин и Мирзиёев договорились выйти на объемы товарооборота в 30 миллиардов в скором времени. В ближайший месяц будет запущено полноценное торговое представительство Узбекистана в РФ для поддержки реализации сделок в сфере торговли и экономических проектов, отметил узбекистанский глава.

«Мы намерены создавать новые совместные индустриальные зоны для реализации проектов кооперации с ведущими предприятиями регионов России», — подчеркнул Мирзиёев.
Половина российского экспорта фармацевтической продукции в Узбекистан приходится на Подмосковье
Половина российского экспорта фармацевтической продукции в Узбекистан приходится на Подмосковье
После переговоров главы стран подписали пакет из более чем двух десятков документов. Среди них соглашение о строительстве в Узбекистане АЭС малой мощности, меморандумы о взаимодействии в машино- и авиастроении, программа культурного сотрудничества, планы мероприятий по расширению взаимной торговли, договоры о совместных научных исследованиях, кинопроизводстве.

Переход на расчеты в рублях

РФ и Узбекистан во взаимной торговле активно переходят на расчеты в рублях. С 2022 года процент доллара и евро снизилась как в экспорте, так и в импорте Узбекистана.

Снижение произошло за счёт российского рубля, доля которого в экспорте выросла более чем в 6 раз, а в импорте — в 1,8 раза, обратил внимание исследователь ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Камолиддин Хасанов в разговоре с «Известиями».

«Мы считаем это чрезвычайно важным. В финансовых взаиморасчетах укрепляется сотрудничество между кредитно-банковскими учреждениями», — заявил Путин.
Как утверждает Путин, доля рубля в коммерческих сделках достигла 58%.

Отметим, что не всё идет гладко.

Представитель Национального координационного центра международного делового сотрудничества в Узбекистане Улугбек Эшонкулов в разговоре с «Известиями» заявил, что нестабильность курса рубля иногда создает проблемы в конвертации. Сегодня в узбекских банках покупка 1 рубля составляет приблизительно 109 сум, а продажа — 146 сум, что является большой разницей, указал эксперт.

Также стоит отметить прекращение обслуживания карт «Мир» с 2022 года. Узбекистан также остановил сотрудничество с российской системой денежных переводов «Юнистрим». При этом перевести средства со «Сбера» на узбекскую карту еще можно, отметила научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ Дарья Сапрынская в беседе с изданием.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что сейчас нужно искать альтернативные системы расчетов при помощи QR-кодов.

Энергетика и инфраструктура

На прошлогодней встрече с Мирзиеевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через казахстанскую территорию. Путин отметил, что Сейчас экспорт осуществляется с большим опережением графика, и Россия готова в случае необходимости увеличить этот объем.

Также прорабатывается несколько вопросов в сфере инфраструктуры. К примеру, строительство газохимического комплекса, металлургического кластера и медно-обогатительной фабрики.

Образование

Стоит отметить и культурно-гуманитарные связи. В ходе переговор Путин отмети, что Узбекистан занимает одну из лидирующих позиций среди стран СНГ по количеству студентов в российских вузах - более 63 тысяч, причем около 14 тысяч человек обучаются на безвозмездной основе.

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Посла Мексики вызвали в МИД России
Климов: посла Мексики вызвали в МИД РФ из-за недопуска россиян на рейсы
29 мая 2024, 05:46

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Посла Мексики Вильегаса Мехиаса вызвали в МИД России из-за участившихся случаев недопуска российских граждан на рейсы в республику. Об этом сообщил глава консульского департамента МИД Алексей Климов в беседе с ТАСС.
Как утверждает собеседник издания, в разговоре было отмечено, что подобные инциденты «ни в коем случае не должны оказывать негативное влияние на все возрастающий туристический поток россиян в Мексику».

Напоним, в конце апреля замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что граждан России не пускают на рейсы авиакомпании Turkish Airlines в Мексику из-за давления со стороны Соединенных Штатов. Он отметил, что Россия, «не пытаясь ничего приукрасить или как-то смягчить», прорабатывает эту ситуацию со всеми вовлеченными сторонами.

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#мид
#рейсы
#авиакомпании
#мексика
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В Белом доме встревожились из-за плана России исключить «Талибан»* из террористов
Белый дом: США не признают талибов официальным правительством Афганистана
29 мая 2024, 02:46

Фото: istock / lucky-photographer

Планы России по исключения афганское движение «Талибан»* из списка запрещенных в государстве организаций — плохой сигнал для других стран. С таким заявлением выступил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает телеканал CBS.
Криби подчеркнул, что Штаты не будут признавать движение официальным правительством Афганистана.

Он также обвинил талибов в нарушении обещаний, указав на невыполнение ни одного взятого на себя обязательства после прихода к власти. Вместе с этим, как утверждает Кирби, речь идет не только об их действиях в отношении женщин, но и о поддержке экономики.

Ранее стало известно, что США поддерживали в Афганистане местного военного, занимавшегося пытками и казнями без суда. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#дома
#афганистан
#сша
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Две страны попросили Евросоюз создать группу для отказа от российского газа
Bloomberg: ФРГ и Чехия просят ЕС создать группу для отказа от газа из РФ
29 мая 2024, 02:32

Фото: istock / Leestat

Германия и Чехия обратились к Евросоюзу с призывом создать рабочую группу, чтобы изучить возможности отказа от импорта нефти и газа из России. Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на письмо министра экономики Германии Роберта Хабека и министра торговли Чехии Йозефа Сикелы в адрес министра энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен.
«Ради нашего энергетического суверенитета и безопасности мы должны продолжать систематически сокращать импорт газа, нефти, а также радиоактивных материалов из России», — сказано в письме.
Стоит отметить, что отказ от закупок российских энергоресурсов сможет укрепить энергетический суверенитет Европы.

В России до этого заявляли, что отказ Запада от российских углеводородов это ошибка, которая можете привести к более сильной зависимости и повышению цен. Москва утверждает, что Запад в любом случае будет закупать российскую нефть и газ, но уже через посредников и дороже.

Ранее стали известны лидирующие по доступности газа для населения европейские страны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#чехия
#германия
#импорт
#рф
#газ
#евросоюз
#россия
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Лукашенко приостановил ДОВСЕ
Президент Белоруссии Лукашенко подписал закон о приостановлении действия ДОВСЕ
29 мая 2024, 01:55

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале республики.
Верхняя палата белорусского парламента одобрила этот закон 6 мая 2024 года. До этого в Минске заявили, что после объявления стран Североатлантического альянса о намерениях бессрочно приостановить действие этого договора он фактически перестал выполнять свои функции.

Наполним, 10 апреля парламент Венгрии одобрил приостановку участия государства в ДОВСЕ.

Соглашение ДОВСЕ подписали в Париже в 1990 году. Оно закрепляет квоты на владение тяжелой военной техникой странами упраздненной в 1991 году Организации Варшавского Договора и НАТО. Россия приостановила участие в договоре в 2007 году после отказа НАТО ратифицировать обновленную версию документа.

Ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что НАТО втягивает Молдавию в военное противостояние с РФ и Белоруссией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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