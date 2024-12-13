В МИД Китая высмеяли страх американских политиков перед чесноком

Фото: iStock/IURII BUKHTA
Это смешно, что чеснок выращенный в Китае, напугал американских политиков, которым не хватает здравого смысла. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, информирует Reuters.
Дипломат прокомментировала слова сенатора от штата Флорида Рика Скотта, который заявил, что китайский чеснок якобы выращивается в сточных водах и в условиях подневольного труда. Он также отметил, что импортированный продукт — это угроза «национальной безопасности».
По словам официального представителя МИД КНР, абсурдные заявления американского политика вызвали насмешки китайских интернет-пользователей. Мао Нин подчеркнула, что чеснок и не предполагал, что может представлять большую угрозу для Штатов.
Дипломат заключила, что на сегодняшний день в США все больше товаров, которые изготовлены в Китае, начинают квалифицироваться как «угроза национальной безопасности».
Читайте также:
Нутрициолог Гусакова назвала продукт, предотвращающий атеросклероз
Китай больше не является основным поставщиком товаров в США
Диетолог Кабанов назвал чеснок и имбирь важными для сердечно-сосудистой системы
По словам официального представителя МИД КНР, абсурдные заявления американского политика вызвали насмешки китайских интернет-пользователей. Мао Нин подчеркнула, что чеснок и не предполагал, что может представлять большую угрозу для Штатов.
Дипломат заключила, что на сегодняшний день в США все больше товаров, которые изготовлены в Китае, начинают квалифицироваться как «угроза национальной безопасности».
Читайте также:
Нутрициолог Гусакова назвала продукт, предотвращающий атеросклероз
Китай больше не является основным поставщиком товаров в США
Диетолог Кабанов назвал чеснок и имбирь важными для сердечно-сосудистой системы
Екатерина Коршунова