Диетолог Кабанов назвал чеснок и имбирь важными для сердечно-сосудистой системы

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Диетолог-консультант Алексей Кабанов заявил, что чеснок и имбирь необходимы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Так, чеснок способен улучшать кровоток и нормализовывать давление, а имбирь очищает организм и улучшает состояние сосудов. В беседе с Pravda.Ru специалист добавил, что также для сердечно-сосудистой системы весьма полезны зелёный чай и свёкла. Первый также снижает давление, улучшает кровоток и придаёт бодрость, а вторая уменьшает холестерина в крови, способствует лучшей работе ЖКТ.
Ранее диетолог Полина Журавлева рекомендовала перед переходом на здоровое питание почистить свой организм.
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Ранее диетолог Полина Журавлева рекомендовала перед переходом на здоровое питание почистить свой организм.
«Если уж вы твёрдо решили питаться полезно, для начала нужно почистить организм. Иначе все будет без толку. Видов чистки немало. Самые эффективные – соковые, например, свекольные или капустные, а также солевые клизмы или отвары лекарственных трав», – рекомендовала в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.
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Мелисса Тимофеева