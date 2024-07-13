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В МИД Литвы пожаловались на провал натовского саммита в Вашингтоне

Руководитель МИД Литвы: саммит альянса не дал стратегического прорыва для НАТО
13 июля 2024, 11:20
Фото: istockphoto/lucky-photographer

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Натовский саммит в Вашингтоне не принес альянсу стратегического прорыва. Об этом в соцсетях написал глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис.
«А вот чего не произошло, так это серьезного стратегического прорыва», — сказано в публикации.

Министр отметил, что больших ожиданий по итогам саммита никто не питал, потому что положения декларации, принятой по итогам мероприятия, были известны задолго до него самого.



Ранее сообщалось, что Северная Корея осудила итоговую декларацию натовского саммита, принятую Вашингтоном, и считает, что она может стать поводом для третьей мировой войны.

Северокорейские дипломаты отмечали, что ситуация требует новых методов ответа, чтобы предотвратить попытки со стороны США расширить НАТО, Пхеньян не позволит допущения глобальной катастрофы.

Саммит НАТО в Вашингтоне проходил 9-11 июля с темой «Украина и трансатлантическая безопасность».

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На сайте Кремля обновили официальную биографию Владимира Путина
13 июля 2024, 11:48

Фото: сайт Кремля

На сайте кремля обновлены данные на странице с официальной биографией президента РФ Владимира Путина. Изменения в описание жизни и деятельности главы государства внесены впервые с 2018 года.
Предыдущая версия биографии российского лидера заканчивалась итогами выборов 2018 года. Теперь в ней описаны события с того времени по 2024 год. В обновлённую версию вошли главы о проведении в России чемпионата мира по футболу, о пандемии и создании вакцины «Спутник», об открытии Крымского моста и внесении поправок в Конституцию РФ.

Отдельная глава посвящена специальной военной операции. В неё включены цитаты Владимира Путина. «Цель СВО — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — в частности сказал российский президент. В этой главе также рассказывается о проведении референдумов и вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Последний раздел биографии Путина на сайте Кремля посвящён президентским выборам 2024 года.

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Генштаб ВС Чехии: Исход украинского конфликта определит поведение РФ в Европе
13 июля 2024, 11:11

Фото: istockphoto/rarrarorro

Исход вооружённого конфликта на Украине будет зависеть от «поведения России в Европе». Такое мнение высказал начальник Генерального штаба чешских Вооружённых сил Карел Ржегка.
Выступая на политических дебатах в Хьюстоне, куда он приехал после саммита НАТО, где входил в состав чешской делегации, глава Генштаба оправдал необходимость дальнейшей поддержки Украины «безопасностью всей Европы», передаёт агентство ЧТК. Кроме того, Ржегка пожаловался на усиление позиций и присутствия России в Африке.

По словам чешского военачальника, исход военных действий определит дальнейшее поведение России в Европе. Он также отметил отсутствие признаков агрессии со стороны РФ в сторону НАТО. Однако есть предупреждения относительно долгосрочной подготовки России к потенциальному конфликту с альянсом, считает Ржегка.

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#нато
#рф
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#европа
#украина
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ФСБ: в Авдеевке нашли схрон боевиков ВСУ с американским и шведским гранатометами
13 июля 2024, 10:18

Фото: istockphoto/Aleks_G

Схрон с американским и шведским гранатометами, оставленный боевиками ВСУ, нашли российские силовики в Авдеевке. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
По данным ведомства, радикалы спрятали советский противотанковый гранатомет ПГ-9 с 29 выстрелами, а также гранатомет производства США M72A6 и шведский Socrat.

Кроме того, в ФСБ отметили, что на освобожденных от украинских неонацистов территориях выявляют и пресекают незаконный оборот оружия, взрывчатки и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ взяли в Крыму агента спецслужб Украины, занимающегося сбором и передачей данных о ВС РФ в регионе.

Кураторы приказали ему собирать информацию о российских военных на постоянной основе. Открыто уголовное дело по факту шпионажа.

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#россия
#фсб
#всу
#сво
#оружие
#днр
#новости
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Австралийский премьер Альбанезе призвал РФ «отступить» в вопросе защиты россиян
13 июля 2024, 09:54

Фото: istockphoto/husayno

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе выступил с критикой в адрес РФ, комментируя ситуацию вокруг ареста супружеской пары по обвинению в шпионаже в пользу Москвы.
Политик заявил, что России следует «отступить» от попыток защиты своих граждан, передаёт телеканал АВС. Ранее стало известно, что австралийские правоохранительные органы задержали местную супружескую пару с российскими паспортами по обвинению в шпионаже в пользу России. Позже австралийский суд назвал имена задержанных — это Кира и Игорь Королевы.

В посольстве РФ в Канберре заявили, что распространение информации об аресте граждан России по обвинению в шпионаже производится ради новой волны антироссийской паранойи.

Энтони Альбанезе также заявил, что Россия не уважает международное право, вмешивается в дела других государств и «к ним следует относиться с презрением», добавив, что именно это чувство он и испытывает.

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#рф
#австралия
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Российских детей не смогут усыновлять граждане стран, где разрешена смена пола
13 июля 2024, 09:31

Фото: сайт Кремля

В Государственной думе РФ рассмотрят законопроект который устанавливает запрет на усыновление или опекунство для граждан зарубежных стран, где разрешена смена пола. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
В своём телеграм-канале он назвал принятие такого нормативного акта правильным и закономерным шагом в рамках государственной политики Российской Федерации, направленной на защиту традиционных семейных ценностей и детства. Председатель Госдумы напомнил также, что ранее депутатами было принято решение о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, смены пола.

По словам Володина, данная законодательная инициатива предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам Австралии, Британии, Германии, Канады, Эстонии и других стран, где смена пола разрешена либо путём медицинского вмешательства, либо в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность. Он подчеркнул, что крайне важно исключить возможные опасности в виде смены пола, с которыми могут столкнуться усыновлённые дети в этих странах.

По словам депутата, в Европе и Соединённых Штатах Америки процедуры по смене пола имеют устойчивую тенденцию к росту, так как стимулируются со стороны государств. В США количество таких операций ежегодно увеличивается на 12%. Принимаемый закон поможет защитить наших детей, заключил Володин.

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Володин выступил за запрет на усыновление детей из РФ в странах, где разрешена смена пола

* Организация признана экстремистской в РФ
#сша
#дети
#закон
#документы
#володин
#госдума
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В Эквадоре суд вынес приговор соучастникам убийства кандидата в президенты
13 июля 2024, 09:11

Фото: istockphoto/atosan

Уголовный суд вынес приговор по делу соучастников убийства кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Они получили от 12 до 34 лет тюрьмы.
Подстрекатель к убийству с отягчающими обстоятельствами Карлос Эдвин А. Л. приговорён к 34 годам 8 месяцам тюремного заключения, сообщает прокуратура страны в своей социальной сети X (бывший Twitter). Ещё два мужчины и две женщины признаны пособниками убийства. Они проведут в тюрьме по 12 лет.

Кандидат в президенты от политического движения «Строй» (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения «Гражданская революция» в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес были убиты во время прошлогодней избирательной кампании. Спустя два месяца после убийства в тюрьмах Эквадора были убиты семь человек, проходивших обвиняемыми по этому делу, в том числе шестеро граждан Колумбии.

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#мужчины
#twitter
#убийство
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В Минобороны Греции заявили о непричастности к ударам ATACMS по Севастополю
13 июля 2024, 08:50

Фото: iStock/bpawesome

Греция не имеет отношения к ударам ракетами ATACMS по Севастополю 23 июня, об этом заявил замминистра национальной обороны страны Яннис Кефалояннис, его цитирует neostrategy.gr.
Напомним, 8 июля лидер фракции партии «Ники» Димитриос Нациос напомнил, что ни Греция, ни Европейский союз не осудили удар западными ракетами ATACMS по Севастополю, который произошёл 23 июня.

По словам Кефалояннис, за пределами Греции только Соединённые Штаты имеют контроль над любыми американскими самолётами, включая беспилотные.

«Поэтому в данном случае у Греции не могло быть ни управления, ни контроля, а значит, и никакой информации», — подчеркнул министр, рассуждая об атаке на российский город.

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#севастополь
#ракета
#греция
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Российские инженеры научились определять модификации ракет Storm Shadow
13 июля 2024, 08:40

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Российские технические специалисты изучили попавшие в их распоряжение крылатые ракеты Storm Shadow и определили особенности работы блоков управления. Теперь появилась возможность различать модификации этих ракет.
Об этом РИА Новости рассказал военный инженер, специалист по работе с вооружением. Собеседник агентства сообщил, что российские техники разобрали и исследовали часть центроплана, включающую в себя крылья и модуль с блоками управления полётом и развёртыванием крыла. С этого блока будут демонтированы выключатель и все электрические схемы. Это позволит проводить объективный контроль последующих конструктивных изменений ракеты.

По словам специалиста, основная цель исследования заключается в определении возможных модификаций и изменений в работе блоков управления. При работе со следующей ракетой техники уже будут понимать, та же это модель или что-то изменилось, появились новые модификации, возможно, какие-то ловушки, заключил собеседник агентства.

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#контроль
#новости
#ракеты
#специалисты
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Британский миллиардер Брэнсон призвал Байдена снять свою кандидатуру с выборов
13 июля 2024, 08:35

Фото: istockphoto/twinsterphoto

Британский миллиардер Ричард Брэнсон, владеющий активами в США, в том числе компанией туристических суборбитальных полетов Virgin Galactic, призвал Джозефа Байдена снять свою кандидатуру с предстоящих президентских выборов.
В своём блоге на сайте группы Virgin он написал, что желание нынешнего главы Белого дома «продолжать в том же духе» привело к опасному отвлечению от того, на чём действительно должна сосредоточиться эта президентская гонка. По мнению Брэнсона, для Байдена пришло время «уступить дорогу».

Британский бизнесмен, который считает себя гражданином мира, говорит, что не может оставаться в стороне, так как события, происходящие в США, оказывают влияние на весь мир. Он считает, что Байдену следует задуматься о том, какое наследие он оставит после себя в случае, если продолжит участие в выборах, несмотря на критику и призывы однопартийцев снять свою кандидатуру.

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#выборы
#джозеф байден
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