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Натовский саммит в Вашингтоне не принес альянсу стратегического прорыва. Об этом в соцсетях написал глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис.
«А вот чего не произошло, так это серьезного стратегического прорыва», — сказано в публикации.
Министр отметил, что больших ожиданий по итогам саммита никто не питал, потому что положения декларации, принятой по итогам мероприятия, были известны задолго до него самого.
Ранее сообщалось, что Северная Корея осудила итоговую декларацию натовского саммита, принятую Вашингтоном, и считает, что она может стать поводом для третьей мировой войны.
Северокорейские дипломаты отмечали, что ситуация требует новых методов ответа, чтобы предотвратить попытки со стороны США расширить НАТО, Пхеньян не позволит допущения глобальной катастрофы.
Саммит НАТО в Вашингтоне проходил 9-11 июля с темой «Украина и трансатлантическая безопасность».
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Никита Кротов