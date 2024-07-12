Полковник Швейцарии заявил, что Путин не станет блефовать об уничтожении F-16

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин не блефует, говоря о возможных ударах по аэродромам, где будут размещены истребители F-16 для Украины, заявил полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
Ранее Путин, общаясь на съезде лётчиков в Тверской области, заявил, что если самолеты F-16 будут использоваться против России, то они станут законной целью для ВС РФ, вне зависимости от места дислокации.
Ранее информационное агентство Bloomberg сообщило, что вместо предполагаемых 300 боевых самолетов Украина получит всего одну эскадрилью в количестве 15-20 F-16. В НАТО основными причинами этого назвали языковой барьер между украинскими летчиками и западными инструкторами, а также большие задержки в снабжении запасными деталями для ремонта техники.
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Олег Дикий