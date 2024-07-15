Почти половина жителей Украины выступает за мир с Россией

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44% жителей Украины считают, что настало время для проведения мирных переговоров с Россией. Об этом свидетельствуют данные исследования Центра Разумкова, проведенного по заказу издания «Зеркало недели».
Мнения разнятся в зависимости от места проведения исследования. Больше всего за мирные переговоры с Москвой выступают жители южных регионов.
Согласно опросу, более 80% граждан не согласны на условия мира, озвученные Путиным. Напомним, что условием прекращения СВО президент России назвал признание новоприсоединенных территорий к РФ и обещание Украины не вступать в НАТО.
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Олег Дикий