В МИД назвали число пострадавших от атак ВСУ с начала года россиян

Фото: Минобороны РФ
С начала 2024 года более четырех тысяч россиян пострадали от атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число назвал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по преступлениям Родион Мирошник.
«Только с начала 2024 года от атак украинских боевиков пострадали 4 733 мирных жителя, (...) ранения получили еще 274 несовершеннолетних ребенка», – рассказал он в рамках неформальной встречи членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» на тему «Систематические нарушения международного гуманитарного права Вооруженными силами Украины на территории Российской Федерации».
Ранее Мирошник рассказал о шансах прояснения судьбы похищенных ВСУ жителей Курской области, отметив, что соответствующий запрос уже направлен в Киев. По словам дипломата, Москва не питает иллюзий по поводу реакции президента Украины Владимира Зеленского, но возможность выяснить, что случилось с жителями приграничного региона, по крайней мере, есть.
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Александр Климов