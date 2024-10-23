Киев и западные страны активно используют частные военные компании (ЧВК) из США и Польши для вербовки наемников в ряды Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ, в своем докладе.
Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что в состав «Интернационального легиона территориальной обороны Украины» вошли более 18 тысяч наемников из 85 стран. Вербовка бойцов за рубежом зачастую происходит через украинские загранучреждения.
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«Для вербовки наемников западные и украинские спецслужбы задействуют возможности таких американских ЧВК, как „Экедеми“, „Кьюбик“, „Дакхос бенефитс“, „Дин корпорейшен“, „Форвард обзервейшен групп“, „Гиперион сервисис“ и „Сане оф либерти интернэшнл“. Из Польши участвуют компании „Юропиэн секьюрити экедеми“ и „Эй-Эс-Би-Эс Отаго“», — рассказал Мирошник, чьи слова приводит РИА «Новости».
Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что в состав «Интернационального легиона территориальной обороны Украины» вошли более 18 тысяч наемников из 85 стран. Вербовка бойцов за рубежом зачастую происходит через украинские загранучреждения.
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Елена Перлова