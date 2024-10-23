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The Economist: в Киеве опасаются наступления России в сторону города Запорожье

23 октября 2024, 06:02

В Киеве усилились опасения по поводу возможного наступления российских войск на город Запорожье, который в данный момент контролируется Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил высокопоставленный украинский чиновник в интервью журналу The Economist.
«Запорожье, как крупный промышленный центр и стратегический объект, а также близость Запорожской атомной электростанции создают реальную угрозу. Мы видим этот город в числе возможных целей России», — передает The Economist слова чиновника.

По его мнению, контроль над Запорожьем имеет важное значение для обеих сторон конфликта. Запорожье является значимым промышленным узлом на юге Украины. Наличие крупнейшей в Европе атомной электростанции вблизи города усиливает риски, если боевые действия в этом регионе возобновятся с новой силой.



Ранее Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Левадное в Запорожской области. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска удерживают преимущество над ВСУ на купянском направлении.

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#всу
#рф
#запорожье
Рогов: ВС России уничтожили штаб ГБР Украины в Запорожье
23 октября 2024, 05:51

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России нанесли удар по штабу Государственного бюро расследования (ГБР) Украины в Запорожье.
Удар был произведен с помощью ракетного комплекса «Искандер». Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Штаб был тайно размещен в здании, ранее используемом налоговой инспекцией, и его локация тщательно скрывалась», — рассказал Рогов в интервью РИА Новости.
В результате удара погибли не менее 15 сотрудников ГБР, еще как минимум 10 получили ранения. Также сообщается, что уничтожено более десяти служебных автомобилей. Рогов отметил, что этот удар серьезно ослабит координацию украинских спецслужб в регионе и повлияет на их военные операции.

Запорожье остается важным стратегическим пунктом в текущем конфликте, и в Киеве опасаются возможного наступления российских войск в этом направлении .

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Великобритания выделит $155 млн на военно-морскую помощь Украине
23 октября 2024, 04:33

Фото: istock/ikholwadia

Великобритания направит 120 миллионов фунтов стерлингов (155 миллионов долларов США) в совместную с Норвегией морскую коалицию для оказания военно-морской помощи Украине. Об этом заявила канцелярия премьер-министра Кира Стармера.
Средства будут использованы для поставок сотен морских беспилотников и радиолокационных станций, необходимых для защиты зернового коридора в Черном море. В Лондоне также сообщили, что продолжают искать партнеров для финансирования помощи Украине.

Кир Стармер ранее обсудил ускорение поставок помощи с лидерами Германии, США и Франции, отметив единство стран в стремлении поддержать Киев в его борьбе.

Ранее сообщалось, что немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что время президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу из-за массового бегства солдат ВСУ с позиций. Свое мнение он выразил в социальной сети X, комментируя публикацию испанского издания El Pais. В статье говорится о том, что украинские военнослужащие оставляют свои позиции из-за истощения и отсутствия ротации. Дотком подчеркнул, что дезертирство в рядах ВСУ нарастает, что серьезно ослабляет позиции украинского лидера.

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«Все кончено»: В Германии прокомментировали бегство ВСУ с позиций
Дотком: время Зеленского заканчивается из-за бегства ВСУ
22 октября 2024, 23:58

Немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что время президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу из-за массового бегства солдат ВСУ с позиций.
Свое мнение он выразил в социальной сети X, комментируя публикацию испанского издания El Pais. В статье El Pais говорится о том, что украинские военнослужащие оставляют свои позиции из-за истощения и отсутствия ротации. Дотком подчеркнул, что дезертирство в рядах ВСУ нарастает, что серьезно ослабляет позиции украинского лидера.

«У Зеленского остается все меньше времени. Солдаты бегут со своих позиций. Массовое дезертирство и отказ подчиняться приказам. Все кончено», — написал предприниматель.
Ранее украинское издание «Украинская правда» сообщало, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел, связанных с самовольным оставлением воинских частей, и 30 тысяч дел по фактам дезертирства с начала 2022 года.

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#мнение
#офис
#солдаты
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У США и Европы появились сложности с поддержкой Украины
Разведка Швейцарии: у США и Европы появились сложности с поддержкой Киева
22 октября 2024, 21:53

Фото: istockphoto/Photoboyko

У западных и европейских союзников Киева появились сложности с тем, чтобы оказывать ему военную помощь, сказано в докладе, опубликованном на сайте швейцарской разведки.
Разведчики подчеркнули, что российский военный потенциал «будет возрастать в ближайшие месяцы».

«Таким образом, сейчас время играет в пользу России», — сказано в документе.
Перед этим французский историк Эммануэль Тодд в беседе с изданием Berliner Zeitung говорил о проигрыше Запада в украинском конфликте.

Он отмечал, что сегодня в игру на мировой арене вступают новые участники, включая тех, что состоят в объединении БРИКС. Тодд резюмировал, что БРИКС — это противовес странам коллективного Запада.

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#сво
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#швейцария
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Депутат ВРУ Бужанский усомнился в полной ликвидации медкомиссий на Украине
22 октября 2024, 21:16

Фото: istockphoto/gorchittza2012

Украинский нардеп Верховной рады Максим Бужанский сомневается в ликвидации всех медкомиссий в республике. Этим он поделился в своем Telegram.
«В указе (...) нет слов о роспуске МСЭК с 31 декабря, есть фраза о законопроекте, который должен быть подан, и отменить МСЭК к этой дате», — отметил Бужанский.
Он считает данный вопрос весьма непростым, поскольку в рядах ВСУ тысячи военных имеют инвалидность.

Перед этим глава киевского режима Владимир Зеленский, чьи президентские полномочия истекли 20 мая, заявлял о распространенной фальшивой инвалидности среди украинских чиновников.

Ранее сообщалось, что агенты Службы безопасности Украины задержали чиновницу, которая оформила себе и своему сыну вторую группу инвалидности, чтобы получать льготы и соцвыплаты.

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Песков раскрыл, какой теме Путин и Си Цзиньпин уделили немалое время на БРИКС
Песков: Путин и Си Цзиньпин на саммите БРИКС немало говорили об Украине
22 октября 2024, 20:38

Слева направо: председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани (Фото: сайт Кремля)

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани были посвящены теме Украины немалую часть времени. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Обмен мнениями и по Украине состоялся, и в целом по международной обстановке», — прокомментировал пресс-секретарь российского лидера.
Перед этим помощник Путина Юрий Ушаков комментировал, что участники саммита БРИКС согласовали подход к украинскому конфликту. Собеседник отмечал, что возражений ни у кого нет.

Саммит БРИКС проходит до 24 октября, он является крупнейшим событием во внешней политике на территории РФ.

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#война
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Участники саммита БРИКС согласовали подход к конфликту на Украине
22 октября 2024, 20:34

Фото: istockphoto/Bet_Noire

Общий подход стран-участниц БРИКС к украинскому конфликту согласован, и по нему нет возражений, прокомментировал «Первому каналу» помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков. Собеседник подчеркнул, что подход отразят в итоговой декларации саммита.
«Там формулировка уже согласована, она не вызывает ни у кого возражений», — прокомментировал помощник российского лидера.

Саммит стран-участниц БРИКС в Казани проходит до 24 октября. Он является крупнейшим внешнеполитическим событием, которое когда-либо проходило в РФ. Глава российского государства провел в рамках мероприятия ряд двусторонних встреч.

По мнению аналитиков, саммит БРИКС показал, что коллективный Запад не смог изолировать Россию.

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#мир
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Во Франции заявили о проигрыше Запада в украинском конфликте
Историк из Франции Эммануэль Тодд: Запад проиграл украинский конфликт
22 октября 2024, 20:04

Фото: istockphoto/Diy13

Запад проиграл украинский конфликт, заявил историк из Франции Эммануэль Тодд в разговоре с Berliner Zeitung.
«Очень просто: Запад проиграл конфликт на Украине. Сейчас идет реорганизация мира, причем не в соответствии с представлениями Запада», — сказал собеседник.
Тодд отметил, что теперь участниками игры на мировой арене становятся страны БРИКС и прочие. Историк сделал акцент, что объединение является своего рода противовесом коллективному Западу.

«Запад хотел изолировать Россию, но оказалось, что большинство стран мира не хотят присоединяться к нему в этом вопросе», — заключил аналитик.
Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз дал оценку саммиту БРИКС в Казани. Мероприятие проходит до 24 октября. В нем участвует руководство международных организаций.

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«Вот в чем проблема»: в США оценили положение ВСУ в зоне СВО
Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ уходят с фронта пешком из-за отсутствия техники
22 октября 2024, 18:28

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Боевики ВСУ убираются с фронта пешком, поскольку у них нет техники, а бойцы ВС РФ тем временем ведут наступление по всей фронтовой линии, рассказал в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«У них нет транспортных средств, у них нет танков, у них нет бронетехники, они выбираются пешком», — прокомментировал аналитик.
Он добавил, что украинские боевики вынуждены отступать, поскольку скорость продвижения российских войск растет. Эксперт посчитал, что главная проблема ВСУ заключается в нехватке личного состава.

«Мы видим, что все больше и больше высокопоставленных украинских чиновников заявляют о том, что у них не хватает живой силы, вот в чем проблема», — резюмировал Джонсон.

Ранее стало известно, какие страны НАТО могут ввести войска на Украину и в каком случае. Эксперт раскрыл один очень важный фактор.

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