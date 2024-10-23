The Economist: в Киеве опасаются наступления России в сторону города Запорожье

В Киеве усилились опасения по поводу возможного наступления российских войск на город Запорожье, который в данный момент контролируется Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил высокопоставленный украинский чиновник в интервью журналу The Economist.
«Запорожье, как крупный промышленный центр и стратегический объект, а также близость Запорожской атомной электростанции создают реальную угрозу. Мы видим этот город в числе возможных целей России», — передает The Economist слова чиновника.
По его мнению, контроль над Запорожьем имеет важное значение для обеих сторон конфликта. Запорожье является значимым промышленным узлом на юге Украины. Наличие крупнейшей в Европе атомной электростанции вблизи города усиливает риски, если боевые действия в этом регионе возобновятся с новой силой.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Левадное в Запорожской области. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска удерживают преимущество над ВСУ на купянском направлении.
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Елена Перлова