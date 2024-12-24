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В МИД объяснили, почему немецкие СМИ не посетят пресс-конференцию Лаврова

Захарова: приглашённые на пресс-конференцию Лаврова немцы не получили разрешение
Мария Захарова (фото: mid.ru)

Мария Захарова (фото: mid.ru)

Немецкие журналисты, приглашённые на виртуальную пресс-конференцию главы МИД России Сергея Лаврова, не получили из Берлина необходимого разрешения. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия 24».
Она отметила, что одно из немецких СМИ после получения приглашения на мероприятие заявило о необходимости запросить разрешение Берлина и посоветоваться с редакцией об участии в пресс-конференции.

В итоге журналисты заявили, что им не разрешили, а на вопрос, почему так произошло, они ответили, что у них сейчас «рождественская повестка».



Захарова сообщила, что Лавров проведёт пресс-конференцию с российскими и зарубежными журналистами в четверг. В ходе встречи будет обсуждаться международная ситуация.

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#журналисты
Автовладельцев оштрафовали на 5 млн. рублей за неправильную парковку во дворах Подмосковья
24 декабря 2024, 16:45

Фото: istockphoto / Karl-Hendrik Tittel

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подводит итоги работы за год. С начала 2024 года в регионе было выписано штрафов на общую сумму 5 миллионов рублей за запаркованность контейнерных площадок. Выявление нарушений осуществлялось приложение «Народный инспектор».
Городские округа с наибольшим количеством штрафов за незаконную парковку:

  • Ленинский — 183 штрафа;
  • Одинцовский — 133 штрфа;
  • Котельники — 90 штрфа;
  • Красногорск — 62 штрафа;
  • Люберцы — 58 штрфа;
  • Балашиха — 52 штрафа;
  • Мытищи — 48 штрафа;
  • Коломна — 26 штрафа;
Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору


Когда движение затруднено, водитель мусоровоза делает фотографии причин и отправляет их через специальное приложение в муниципальный Центр управления регионом.

Сотрудники могут предпринять следующие действия:

  • выкатить контейнеры;
  • скорректировать график вывоза мусора;
  • порекомендовать региональному оператору использовать малогабаритную технику.
Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Министерство контролирует скорость и качество решения этой проблемы.

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Путин запретил госрегистрацию связанных с иностранцами юрлиц в Донбассе и Новороссии
Запрещена госрегистрация связанных с иностранцами юрлиц в Донбассе и Новороссии
24 декабря 2024, 16:30

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин до 1 января 2026 года запретил государственную регистрацию юридических лиц, находящихся в Донбассе и Новороссии и связанных с иностранцами из недружественных государств. Соответствующий указ размещён на портале официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что право выдавать спецразрешения было передано коллегиальным органам, которые будут формировать главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В документе указано, что заявка на такое разрешение может быть отклонена, если осуществление регистрационных действий будет представлять угрозу для обороны России и безопасности государства.

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#указ
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WP: Байден намерен ввести новые санкции против энергетического сектора России
24 декабря 2024, 16:02

Фото: iStock/designer491

Президент США Джо Байден рассматривает возможность введения новых санкционных ограничений против российского энергетического сектора. Об этом сообщает газета Washington Post.
Отмечается, что ввести крупный пакет санкций против энергетического сектора России Байден планирует в последние недели своего пребывания на посту президента США.

Источники газеты подчеркнули, что санкции могут коснуться компаний-экспортёров нефти и грузовых судов, которые ранее не попадали под санкций. Их обвиняют в том, что они якобы входят в «теневой флот» и используются для поставки российских энергоресурсов. Также власти США могут отозвать лицензии у банков, позволяющие проводить энергетическое транзакции с Россией.

Издание пишет, что введение этих санкций поможет Трампу получить более уверенную позицию в предполагаемых переговорах по Украине, а также якобы позволит Байдену передать своему преемнику более сильную экономику.

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#джозеф байден
#дональд трамп
#сша
#россия
#санкции
#энергетика
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США не нужна сильная Европа – Матвиенко
24 декабря 2024, 15:18

Валентина Матвиенко (фото: kremlin.ru)

Сильная Европа не нужна США, следующей в плане попыток нанесения стратегического поражения будет именно она, убеждена председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
В беседе с журналистами Матвиенко напомнила, что в 2014 году, когда только начали вводиться жёсткие антироссийские санкции против Крыма и Севастополя, она предупреждала, что Европа станет следующей. На России Штаты «разминаются», а на Европу будет нанесено следующее стратегическое поражение. Это связано с тем, что США видит в сильной Европе конкурента. Вашингтону нужна только та Европа, которая подчинена в политическом, военном и экономическом плане.

Этой же позиции Матвиенко придерживается и по сей день.

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#валентина матвиенко
#европа
#сша
#россия
#санкции
#ес
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Мэр Тбилиси: Грузия стала невыгодна после отказа от украинского сценария
24 декабря 2024, 13:20

Фото: istockphoto/HuyNguyenSG

Грузинские власти стали неприемлемыми для так называемых «друзей» с Запада после того, как отказались следовать украинскому сценарию. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе.
В своём выступлении перед городским собранием, которое транслировал телеканал 1TV, градоначальник отметил, что после начала украинских событий внешние силы захотел использовать Грузию в качестве полигона для достижения своих интересов. После того, как власти страны отказались предпринимать действия, ведущие к ослаблению республики, они стали неприемлемы для Запада.

Каладзе подчеркнул, что на страну и её руководство оказывалось беспрецедентное давление. Он также отметил, что правящая партия проявила высокую ответственность и политическую зрелость, продемонстрировав всему миру, что всегда сохранит принципиальность в том, что касается защиты государственных интересов Грузии и её народа.

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#страны
#партия
#грузия
#запад
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Экологическая катастрофа: в Кремле прокомментировали разлив топлива в Чёрном море
Песков заявил, что разлив топлива в Чёрном море находится в сфере внимания Путина
24 декабря 2024, 13:14

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В Чёрном море произошла крупная экологическая катастрофа, она остаётся в сфере внимания президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он добавил, что работает комиссия во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, на месте работает глава Минприроды Александр Козлов.

Как отметил Песков, потребуются дополнительные ресурсы, чтобы ликвидировать последствия катастрофы.

Введение режима федерального ЧС пока не планируется, это зависит от рекомендаций специалистов, приводит слова Пескова РИА Новости.

В Керченском проливе 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один моряк погиб, остальных эвакуировали.

В районе крушения произошёл разлив мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяжённостью около 35 километров — от посёлка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской, близ Анапы. Позже протяжённость побережья, загрязнённого мазутом, составила уже 54 километра. На территории четырёх поселений в Темрюкском районе и в Благовещенской введён режим ЧС.

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#крушение
#рф
#чёрное море
#катастрофа
#экология
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Телеведущая Лазарева* отказалась признать вину по делу об оправдании терроризма
24 декабря 2024, 12:54

Фото: istockphoto/AMilkin

Телеведущая Татьяна Лазарева* не признаёт свою вину по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом на заседании 2-го Западного окружного военного суда заявил её адвокат Леонид Соловьёв.
Сегодня, 24 декабря, суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении телеведущей, сообщает РИА Новости. Судебный процесс проходит заочно, так как обвиняемая уже давно покинула Россию и проживает за границей.

Известно, что Лазарева* обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета»).

Согласно материалам обвинительного заключения, телеведущая в августе 2023 года в интервью на одном из каналов платформы YouTube публично заявила о допустимости совершения террористических атак на объекты на территории РФ. 11 октября 2024 года она была объявлена в международный розыск.

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* Признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ
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#ук
#youtube
#интервью
#новости
#рф
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Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
24 декабря 2024, 12:39

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин позвонил по телефону своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву. В ходе разговора российский лидер тепло поздравил президента Азербайджана с днём рождения.
Сообщение об этом разговоре опубликовано на сайте Кремля. В ходе беседы главы двух государств отметил важность взаимных визитов и встреч на высшем уровне. Было также отмечено, что государственный визит Владимира Путина в Азербайджан в уходящем году внёс важный вклад в укрепление двусторонних отношений.

В сообщении также указано, что во время разговора были даны взаимные заверения в продолжении развития партнёрских и союзнических отношений между Россией Азербайджаном.

Не ограничившись поздравительной телеграммой, Владимир Путин в телефонном разговоре ещё раз поздравил Ильхама Алиева с 63-летиием, пожелал коллеге успехов в деятельности на посту главы государства и крепкого здоровья. Алиев тепло поблагодарил Путина за проявленное внимание и поздравления.

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#владимир путин
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#россия
#президент
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Pais: в Евросоюзе растут сомнения по поводу поддержки Киева и выхода из конфликта
24 декабря 2024, 12:23

Фото: iStock/sinonimas

В Евросоюзе растут сомнения по поводу поддержки Украины на фоне призывов к скорейшему выходу из украинского конфликта. Об этом сообщает испанская газета Pais.
Издание отмечает, что становится всё больше голосов, ставящих под сомнение поддержку Киева или призывающих к быстрому выходу из конфликта. Причём, это продолжается даже при возможных рисках нанести ущерб Украине, которая является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский предлагал премьер-министру Словакии Роберту Фицо 500 млн евро из российских замороженных активов за голосование о вступлении Украины в НАТО.

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