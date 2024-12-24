В МИД объяснили, почему немецкие СМИ не посетят пресс-конференцию Лаврова

Мария Захарова (фото: mid.ru)
Немецкие журналисты, приглашённые на виртуальную пресс-конференцию главы МИД России Сергея Лаврова, не получили из Берлина необходимого разрешения. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия 24».
Она отметила, что одно из немецких СМИ после получения приглашения на мероприятие заявило о необходимости запросить разрешение Берлина и посоветоваться с редакцией об участии в пресс-конференции.
В итоге журналисты заявили, что им не разрешили, а на вопрос, почему так произошло, они ответили, что у них сейчас «рождественская повестка».
Захарова сообщила, что Лавров проведёт пресс-конференцию с российскими и зарубежными журналистами в четверг. В ходе встречи будет обсуждаться международная ситуация.
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В итоге журналисты заявили, что им не разрешили, а на вопрос, почему так произошло, они ответили, что у них сейчас «рождественская повестка».
Захарова сообщила, что Лавров проведёт пресс-конференцию с российскими и зарубежными журналистами в четверг. В ходе встречи будет обсуждаться международная ситуация.
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Анастасия Чинкова