Захарова: Западу следует задуматься, каково жить в предлагаемых им условиях

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Для стран Запада уже давно настала пора задуматься о том, каково жить в тех условиях, которые они предлагают другим. Слова президента РФ Владимира Путина о дуэли между западными системами противоракетной обороны (ПРО) и российской ракетой «Орешник» — прекрасный повод для этого.
Так официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала встревоженную реакцию Запада на слова российского лидера.
На этом фоне Западу полезно будет представить, каково это — ощущать угрозу удара ракеты, который похож на попадание среднего метеорита. Жить в тех обстоятельствах, которые они так легко предлагают другим.
Эти слова созвучны заявлению Путина, который со свойственным ему спокойствием упоминал, что дуэль между западными системами ПРО и «Орешником» можно устроить не только в Киеве, но и в любом другом месте.
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«Каждый день западные лидеры рассуждают об ударах "вглубь России". И никто в этих странах не вспоминает о гуманности, международном праве и правах человека», — отметила дипломат.
На этом фоне Западу полезно будет представить, каково это — ощущать угрозу удара ракеты, который похож на попадание среднего метеорита. Жить в тех обстоятельствах, которые они так легко предлагают другим.
Эти слова созвучны заявлению Путина, который со свойственным ему спокойствием упоминал, что дуэль между западными системами ПРО и «Орешником» можно устроить не только в Киеве, но и в любом другом месте.
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Александр Бойцов