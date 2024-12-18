Захарова высказалась о заказчике убийства начальника войск РХБЗ

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не сомневается в том, кто был исполнителем и заказчиком убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Об этом дипломат сообщила в эфире радио Sputnik.
Захарова отметила, что следствие должно установить все детали преступления. По ее словам, у нее абсолютно нет сомнений в том, кто стоит за убийством Кириллова.
Ранее сообщалось, что за подрыв начальника РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника задержали 29-летнего гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов. Злоумышленники дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю выходили Кириллов и его адъютант.
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Ранее сообщалось, что за подрыв начальника РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника задержали 29-летнего гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов. Злоумышленники дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю выходили Кириллов и его адъютант.
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Екатерина Коршунова