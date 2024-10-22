В Польше ужаснулись последствиями возможного нападения на Санкт-Петербург

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Если польские генералы будут угрожать нападением на Калининград и Санкт-Петербург, это может привести к серьезному ответу со стороны России, пишут обозреватели Do Rzeczy.
Авторы материала считают, что речь вполне может идти об ударе ядерным оружием, как и сказано в обновленной доктрине Москвы. Угрозы ядерной державе атаковать обычным оружием «представляется верхом безумия», сказано в публикации.
Отмечено, что слова польских военных в отставке воспринимаются в качестве позиций польских политических кругов, потому что ранее они занимали высокие посты.
Ранее начальник генштаба Польши Раймунд Анджейчак угрожал незамедлительным ответом российской стороне в случае агрессии на Прибалтику и Польшу.
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Отмечено, что слова польских военных в отставке воспринимаются в качестве позиций польских политических кругов, потому что ранее они занимали высокие посты.
«Разве у Польши есть ракетные войска, способные нанести удар по Санкт-Петербургу? С таким же успехом этот или любой другой генерал может заявить, что польский флот атакует Крым или отправит свои войска во Владивосток», — сказано в статье.
Ранее начальник генштаба Польши Раймунд Анджейчак угрожал незамедлительным ответом российской стороне в случае агрессии на Прибалтику и Польшу.
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Никита Кротов