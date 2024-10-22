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В Польше ужаснулись последствиями возможного нападения на Санкт-Петербург

Do Rzeczy: угрозы напасть на Калининград и Питер спровоцируют ответ РФ
22 октября 2024, 16:37
Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Если польские генералы будут угрожать нападением на Калининград и Санкт-Петербург, это может привести к серьезному ответу со стороны России, пишут обозреватели Do Rzeczy.
Авторы материала считают, что речь вполне может идти об ударе ядерным оружием, как и сказано в обновленной доктрине Москвы. Угрозы ядерной державе атаковать обычным оружием «представляется верхом безумия», сказано в публикации.

Отмечено, что слова польских военных в отставке воспринимаются в качестве позиций польских политических кругов, потому что ранее они занимали высокие посты.



«Разве у Польши есть ракетные войска, способные нанести удар по Санкт-Петербургу? С таким же успехом этот или любой другой генерал может заявить, что польский флот атакует Крым или отправит свои войска во Владивосток», — сказано в статье.

Ранее начальник генштаба Польши Раймунд Анджейчак угрожал незамедлительным ответом российской стороне в случае агрессии на Прибалтику и Польшу.

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#мир
#польша
#россия
#санкт-петербург
#калининград
#нападение
#новости
Депутат Белик: Западу важно выбирать для борьбы с РФ постсоветские страны
22 октября 2024, 15:58

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что для Запад особенно важно поддерживать и натравливать на борьбу с Россией страны постсоветского пространства.
По его мнению, именно поэтому очередной страной для конфронтации с Россией была выбрана Грузия.

«Мы видим, как далеко Запад простирает свои руки в попытках оказать влияние на избирательную кампанию в Грузии, а выбирать для борьбы с Россией страны постсоветского пространства Западу особенно важно. Технологии США и их союзников угрожают целостности и суверенитету государств, противоречат возможности этих стран проводить независимую политику», — высказался в беседе с RT Белик.

До этого миллиардер и основатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил телеканалу «Имеди» о предложении некоего западного чиновника бывшему руководителю правительства Грузии Ираклию Гарибашвили начать маленькую войну с Россией. Как передаёт argumenti.ru, Иванишвили уточнил, что речь шла о боевых действиях в несколько дней, после чего, по замыслам западных кураторов, закавказская республика должна была бы перейти в партизанское сопротивление.

Ранее Дмитрий Белик заявлял, что Запад специально раскачивает ситуацию в Грузии с помощью различных «наблюдательных миссий» и «программ».

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#сша
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#технологии
#грузия
#страны
#импорт
#запад
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В Киеве обиделись на генсека ООН Гутерриша за его планы посетить саммит БРИКС
22 октября 2024, 15:05

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

МИД Украины обиделся на генсека ООН Антониу Гутерриша за его планы посетить саммит БРИКС в Казани, который пройдет в период с 22 по 24 октября. Внешнеполитическое ведомство республики выразило недовольство в соцсетях.
«Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый глобальный мирный саммит в Швейцарии. Однако он принял приглашение посетить Казань», — говорится в публикации украинского МИДа.

В Киеве посчитали «неправильным» выбор генсека международной организации. Также там отметили, что он «не способствует делу мира и подрывает репутацию ООН».

Первый саммит мира по Украине состоялся в июне этого года в швейцарском Бюргенштоке. Специалисты назвали мероприятие «слетом любителей устриц». Отмечалось, что конференция не имела смысла, поскольку туда не пригласили Россию.

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#украина
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#брикс
#саммит
#новости
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Европарламент поддержал выдачу €35 млрд кредита Украине из активов России
22 октября 2024, 15:05

Фото: iStock/sinonimas

Европарламент поддержал выдачу кредита Украине в €35 млрд евро с условием погашения из доходов от замороженных суверенных активов России. Соответствующее решение приняли на пленарной сессии во вторник в Страсбурге большинством голосов, откуда идет прямая трансляция. «За» высказались 518 депутатов из 635 голосовавших, против — 56, воздержался — 61.
Теперь эта инициатива поступит на формальное утверждение в Совет ЕС.
«Ожидается, что кредит будет доступен Украине до конца 2024 года. Все транши в рамках кредита будут выплачены до конца 2025 года», — говорится в документации Европарламента.
Ранее сообщалось, что страны G7 планируют сохранить заморозку активов России и после того, как конфликт на Украине завершится. Отмечалось, что «Большая семерка» не станет размораживать активы до тех пор, пока РФ «не заплатит за нанесенный Украине ущерб».

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#страны
#ес
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Президент Путин: лидеры БРИКС должны принять в Казани важные решения
22 октября 2024, 14:48

Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

Лидеры объединения БРИКС должны принять в Казани важные решения, чтобы укрепить и расширить сотрудничество, сказал в рамках встречи с индийским премьером Нарендрой Моди президент России Владимир Путин.
«В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепления многопланового сотрудничества в его рамках», — отметил российский лидер.
Саммит БРИКС состоится в Казани в период с 22 по 24 октября. БРИКС — объединение государств, которое создали в 2006 году РФ, КНР, Бразилия и Индия. В этом году членами стали Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Эфиопия и Египет. ЮАР находится в БРИКС с 2011 года.

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#брикс
#россия
#владимир путин
#казань
#саммит
#новости
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Путин шуткой объяснил отсутствие переводчика на переговорах с премьером Индии
Путин пошутил, что при уровне отношений с Моди тот понимает его без переводчика
22 октября 2024, 14:41

Нарендра Моди и Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди забыл про переводчика. Об этом написал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
«У нас такие отношения, что я считал, вы и так все понимаете», — отметил глава российского государства.

Встреча проходит в Казани в рамках саммита БРИКС. Уточняется, что Моди оценил шутку, и оба лидера посмеялись.

Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.

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В Германии назвали три крупнейших экономики будущего
Бизнесмен Дотком: Россия станет одной из трех крупнейших экономик в мире
22 октября 2024, 14:30

Фото: iStock/macky_ch

Основатель крупнейшего файлообменника бизнесмен Ким Дотком озвучил рейтинг крупнейших экономик будущего, где Россия войдет в тройку лучших. Об этом он написал в соцсети Х. По его мнению, первое и второе место займут Китай и Индия, на третьем месте будет Россия.
«Тремя крупнейшими экономиками в мире будут Китай, Индия и Россия», — написал он.
За четвертое место, по его словам, в будущем будут бороться Германия и Соединенные Штаты.

Ранее Дотком заявил, что социальная сеть Х, которой владеет американский бизнесмен Илон Маск, умрет, если на президентских выборах в СШАпобедят демократы. На своей странице в этой соцесети он написал, что ей придет конец при победе Харрис.

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«Украина проиграла»: на Западе сделали неожиданное заявление о конфликте

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#германия
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#заявление
#соцсеть
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Илон Маск высказался об отправке южнокорейских войск на Украину
Маск назвал обострением конфликта отправку южнокорейских войск на Украину
22 октября 2024, 13:31

Илон Маск. Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Американский бизнесмен Илон Маск назвал обострением ситуации новость о возможной отправке южнокорейских войск в зону конфликта на Украине. Об этом заявил на своей странице в соцсети Х.
«Ситуация, похоже, обостряется», — написал он.
Ранее южнокорейское агентство Newspim сообщило, что власти Южной Кореи рассматривают отправку своих военных специалистов на территорию Украины. Отмечалось, что южнокорейский персонал, в случае отправки, будет состоять из экспертов в области северокорейской разведки и тактики противника. Также солдаты Южной Кореи могли бы принимать участие в допросах или помогать с переводом, если бойцы КНДР попадут в плен.

Чуть позже южнокорейское агентство Yonhap заявило, что представительство КНДР при ООН опровергло информацию об отправке северокорейских военных в зону конфликта на Украине, назвав ее слухами, нацеленными на очернение образа КНДР и подрыв легитимных, дружественных отношений между двумя суверенными государствами.

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#оон
#кндр
#южная корея
#бизнесмен
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Сестра Ким Чен Ына сделала заявление об Украине и Южной Корее
Сестра Ким Чен Ына сравнила Украину и Южную Корею с невоспитанными собаками
22 октября 2024, 13:29

Фото: istockphoto/Aleksandra Aleshchenko

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон сравнила Сеул и Киев с «невоспитанными собаками, выпестованными США». Девушка считает, что обе страны «одинаковые, как две капли воды». Ее комментарий опубликовало Центральное корейское телеграфное агентство.
«Судя по поведению Сеула и Киева, которые суетятся, попрошайничают и осмеливаются нести необратимый нелепый вздор в отношении государств, обладающих ядерным оружием, они одинаковые, как две капли воды», — прокомментировала Ким Ё Чжон.
Перед этим родственница главы КНДР обвинила главу киевского режима Владимира Зеленского в том, что он приносит Украину в жертву собственным политическим амбициям. Кроме того, она подчеркнула, что помощь Украине от американских властей — грубая ошибка.

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В Кремле раскрыли планы Путина на БРИКС

«Удар по гребаной Москве»: Психиатр объяснил резкие высказывания Трампа, унаследовавшего Альцгеймер от отца
#мир
#украина
#южная корея
#новости
#кндр
#ким чен ын
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«Удар по гребаной Москве»: Психиатр объяснил резкие высказывания Трампа, унаследовавшего Альцгеймер от отца
Психиатр Федорович: задача Трампа — врать и подстраивать под себя аудиторию
22 октября 2024, 12:43

Дональд Трамп (Фото: сайт Белого дома)

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп боится, что мог унаследовать болезнь Альцгеймера от своего отца, который начал испытывать первые симптомы в том возрасте, в котором сейчас находится Трамп, об этом сообщает газета The Washington Post.
Также известно, как американский политик резко и противоречиво высказывается о ситуации между Россией и Украиной, угрожая нанести удар по «гребаной Москве». Возникают вопросы: все ли в порядке с его психическим здоровьем, и не начались ли первые признаки унаследованной от отца болезни?

Врач-психиатр, психотерапевт Александр Федорович в беседе с «Радио 1» сообщил, что подобное поведение не может быть симптомом Альцгеймера.

«Мы говорим о политике, а там это нормально: сегодня говорить одно, завтра — другое, послезавтра — третье. Он в политике бизнесмен, его задача — уметь врать, подстраиваться и подстраивать под себя аудиторию. Мы ему не можем давать оценку, не можем говорить, какими процессами он может и не может руководить», — объяснил специалист.

По его словам, с точки зрения психиатрии в этом нет ничего необычного.

«Это политика. Тут в принципе много вопросов. Но сложилось так, как сложилось», — заключил психиатр.

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