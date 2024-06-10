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Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Михаил Галузин оценил риск конфликта между Россией и НАТО. Он заявил «Известиям», что Россия никогда не стремилась к прямому конфликту с Североатлантическим альянсом.
«У нас нет никакого намерения нападать на блок и на какие-либо его страны, как об этом пытаются говорить на Западе и в киевских кругах. Но, конечно, у нас есть все возможности адекватно отреагировать на любые угрозы, откуда они бы ни исходили, в том числе и со стороны НАТО», – цитирует представителя МИД издание.
Он также подчеркнул, что факт участия НАТО в украинском конфликте очевиден, но это не помогло Киеву победить.
Ранее Галузин заявил о мошенническом характере украинской встречи в Швейцарии. По его словам, Москва исходит из того, что об этом знают лидеры всех государств.
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Александр Климов