В МИД РФ отметили «натовский почерк» в ударах по Луганску и Херсонской области

Фото: сайт МИД РФ
«Натовский почерк» в ракетных ударах по Луганску и Херсонской области, нанесенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) 7 июня, очевиден, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, заявление опубликовано на сайте министерства.
По ее словам, Киев, получивший «зеленый свет» от Вашингтона на удары по мирным жителям с применением западного оружия, в очередной раз продемонстрировал «свою бесчеловечную нацистскую сущность».
Жилые районы Луганска были атакованы американскими ракетами ATACMS. В результате удара погибли три человека, еще 35 пострадали, среди них трое детей. В одной из многоэтажек обрушился подъезд, в городе есть и другие разрушения. Жертвами происшествия в Херсонской стали 22 человека, еще 15 пострадали.
Ранее отмечалось, что 40 человек с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах.
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Марочко: В Луганске после обстрела ВСУ обрушился подъезд жилого дома
Жилые районы Луганска были атакованы американскими ракетами ATACMS. В результате удара погибли три человека, еще 35 пострадали, среди них трое детей. В одной из многоэтажек обрушился подъезд, в городе есть и другие разрушения. Жертвами происшествия в Херсонской стали 22 человека, еще 15 пострадали.
«Все мировое сообщество должно понимать, что это были заранее спланированные и тщательно подготовленные террористические акции устрашения. Нам хорошо известно, что полетные задания дальнобойных ракет, включая ATACMS, формируются при непосредственном участии американских, британских и других западных специалистов», – отметила Захарова.
Ранее отмечалось, что 40 человек с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах.
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Марочко: В Луганске после обстрела ВСУ обрушился подъезд жилого дома
Александр Климов