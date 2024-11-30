В МИД оценили возможность США помешать России выполнить задачи СВО

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя новость о запросе президента США Байдена у Конгресса дополнительного финансирования Украины в размере 24 миллионов долларов, заявил, что США прилагают все возможные усилия, чтобы помешать России выполнить свои задачи в рамках специальной военной операции. Он подчеркнул, что они не смогут достичь своих целей, передает ТАСС.