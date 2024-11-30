В МИД оценили возможность США помешать России выполнить задачи СВО

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Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя новость о запросе президента США Байдена у Конгресса дополнительного финансирования Украины в размере 24 миллионов долларов, заявил, что США прилагают все возможные усилия, чтобы помешать России выполнить свои задачи в рамках специальной военной операции. Он подчеркнул, что они не смогут достичь своих целей, передает ТАСС.
«Впечатление такое, что принимающих решения в Белом доме жизнь ничему не учит и они используют все возможности, которые остаются даже у "хромых уток", для того чтобы навредить нам и помешать нам решить задачи, стоящие в СВО», – заявил дипломат, подчеркнув, что планам Вашингтона не суждено воплотиться в жизнь.
В первую очередь, по его словам, Москва изучит информацию о том, сколько средств запрашивает американский лидер и с какой целью. По его словам, действия главы Белого дома вызывают российское возмущение и неприятие.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что США и европейские страны вооружили и оснастили только две с половиной бригады украинской армии. Он добавил, что в нынешней ситуации нет смысла снижать возраст мобилизации.
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