В МИД ответили Украине на слова об отсутствии пленных в сбитом Ил-76

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что в сбитом ракетой Patriot военном самолете Ил-76 не было пленных солдат ВСУ. Свое мнение дипломат озвучила в беседе с РИА новости.
Захарова отметила, что такие заявления звучат абсурдно.
«Хочется спросить: а [экс-главнокомандующего ВСУ Валерия] Залужного тоже не было в ВСУ или пока еще помнят, что был?» — задалась вопросом дипломат.
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