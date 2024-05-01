В МИД Польши раскритиковали заявление Дуды о размещении ядерного оружия

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В польском МИД раскритиковали заявление президента Анджея Дуды о размещении в стране ядерного оружия стран НАТО, пишет РИА Новости.
Напомним, ранее Дуда заявил, что Польша уже 25 лет находится в составе Североатлантического альянса. В настоящий момент никаких решений о размещении в стране ядерного оружия НАТО не принято, однако, Польша к таким дискуссиям открыта.
После этого в польском МИД заявили, что подобные слова Дуды вызвали негативную реакцию в странах НАТО. Премьер-министр страны Дональд Туск подчеркнул, что желает, чтобы Польша оставалась в безопасности.
В ответ на это Дуда решил выступить с нападками в сторону России и заявил, что власти РФ могли разместить ядерное оружие в Калининградской области.
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После этого в польском МИД заявили, что подобные слова Дуды вызвали негативную реакцию в странах НАТО. Премьер-министр страны Дональд Туск подчеркнул, что желает, чтобы Польша оставалась в безопасности.
В ответ на это Дуда решил выступить с нападками в сторону России и заявил, что власти РФ могли разместить ядерное оружие в Калининградской области.
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Евгения Парфентьева