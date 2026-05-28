В МИД предупредили НАТО о серьезных последствиях в случае атаки на Калининград

Замглавы МИД Грушко: атака на Калининград приведет к тяжелым последствиям

Попытки НАТО напасть на Калининград обернутся самыми тяжелыми последствиями. У России есть необходимые ресурсы, которые позволят защитить регион. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.





По его словам, сегодня Балтийское море становится ареной конфронтации, где происходят различные военные и разведывательные операции. При этом замминистра назвал «нулевыми» перспективы НАТО захватить Калининград.





«Я исхожу из того, что все-таки в НАТО это, особенно в военной среде, понимают, что любые такие попытки либо заблокировать Калининград, либо захватить приведут к самым тяжелейшим последствиям для тех, кто эти планы вынашивает», — приводит RT слова Грушко.